Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Non è una lotta per la democrazia”, dicono i palestinesi sulle proteste antigovernative in IsraeleI cittadini palestinesi di Israele sono rimasti in gran parte fuori dalle manifestazioni antigovernative che durano da mesi, mettendo in dubbio l’essenza delle manifestazioni come lotta…