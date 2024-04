pulizia etnica

tratto da: http://www.infopal.it/forze-israeliane-arrestano-giornalisti-palestinesi-che-coprivano-raid-a-gerico/ 29/1/2021 Israeli occupation forces dismantling structures and animal sheds near Jericho. Gerico – WAFA. Giovedì, le forze d’occupazione israeliane hanno trattenuto per ore diversi giornalisti palestinesi, tra cui un fotoreporter di WAFA, che stavano coprendo un raid dell’esercito israeliano nella comunità palestinese di al-Wad al-Ahmar, a nord di Gerico, in Cisgiordania, secondo quanto…