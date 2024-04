tratto da: https://www.huffingtonpost.it/entry/nella-rotta-balcanica-labisso-dellumanita_it_5fec8c97c5b6ff747985be17 Gregorio De Falco Senatore 31/12/2020 ANSA In Europa, nella Ue, ora, sta accadendo qualcosa di orribile, qualcosa che precipita l’umanità ancora di più in un abisso. Alcune migliaia di migranti, infatti, stanno cercando scampo in Europa, attraverso la Rotta Balcanica che si snoda, da Sud verso Nord, dalla Bosnia alla Croazia, dalla Slovenia all’Italia….