Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri Di Valeria Cagnazzo Si è conclusa oggi l’indagine indipendente dell’Alto Commissariato Delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) sull’omicidio di Shireen Abu Akleh, la giornalista palestinese uccisa a Jenin, in Cisgiordania, l’11 maggio 2022, mentre stava svolgendo il suo lavoro per l’agenzia stampa Al Jazeera. Secondo l’Onu, non ci…