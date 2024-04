Articolo di Riccardo Michelucci, giornalista in Palestina col viaggio della Campagna Ponti e non muri di Pax Christi Con Shula, giovane attivista israeliana del collettivo Free Jerusalem ci siamo incontrati fuori dalla città vecchia. “Giorni fa sono stata arrestata nel corso di una manifestazione contro lo sgombero di una famiglia palestinese. Adesso non ci potrò…