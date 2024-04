soluzione a due stati

Articolo pubblicato originariamente su Times of Israel e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite La redazione di Bocche Scucite vi propone la traduzione integrale del discorso di Lapid all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2022 pronunciato il 22 settembre 2022, in cui ha anche parlato di una soluzione dei due Stati. Non c’è pace senza giustizia….