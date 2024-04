Articolo pubblicato originariamente su Orient XXI Di CECILIA DALLA NEGRA Marcia in sostegno della Palestina a Woolwich, quartiere a sud-est di Londra, 9 ottobre 2023. Alisdare Hickson/Wikimedia Commons Somdeep Sen, professore associato ed editorialista per molte testate internazionali, risponde alle domande di Orient XXI in occasione degli eventi per la presentazione del suo libro Decolonizzare la Palestina. Sen rifiuta l’idea…