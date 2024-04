tutti a raccolta

Di C., partecipante al viaggio Ponti e non muri – aprile 2023 GIOVEDI’ 6 APRILE: RAMALLAH.LA COOPERATIVA DELLE DONNE E AL-HAQChi paga il prezzo? Il popolo Incontriamo la cooperativa delle donne che da anni promuove un progetto a sostegno delle donne per ridare loro una comunità e un senso di appartenenza. Ascoltiamo la forza disarmante…