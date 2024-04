Articolo pubblicato originariamente su Eunews La delegazione dovrebbe partire per una missione nei territori occupati la prossima settimana, ma per la seconda volta Tel Aviv nega l’ingresso al suo Presidente Manu Pineda. Chiesta riunione urgente con Metsola per prendere misure contro Israele di Simone De La Feld Manu Pineda, presidente della delegazione Ue per le relazioni con…