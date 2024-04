Centocinquantatresimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 7 marzo 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione La situazione a Gaza City e nel suo nord: una lotta quotidiana per ottenere farina e prodotti in scatola Gli aiuti modesti, limitati in quantità e qualità, che scendano dal cielo tramite paracadute o arrivino…