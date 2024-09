VIAGGIO IN PALESTINA dal 22 al 29 luglio 2023

La campagna Ponti e non muri propone un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina dal 22 al 29 LUGLIO 2023

Si tratta di un viaggio di una settimana, attraverso le principali città e villaggi della Palestina, da Gerusalemme, ad Hebron, passando per Betlemme, Battir, At-tuwani, fino ai campi profughi di Dehishe, Shu’fat e Aida e alla Valle del Giordano, l’area più fertile di tutta la Palestina ai confini con la Giordania.

Viaggeremo con un pulman privato che ci permetterà di spostarci da nord a sud e facilitare gli incontri con la gente, le associazioni, le comunità e chi lotta per l’autodeterminazione del popolo occupato, il dialogo tra palestinesi e israeliani, la difesa dei diritti di tutti. Scopo del viaggio è quello di conoscere dall’interno la Palestina, attraverso le testimonianze di chi ogni giorno vive in territori colonizzati e occupati.

Incontreremo tante voci diverse, ricercatori, volontari, ascolteremo le testimonianze e le storie di vita e di umanità di tanti palestinesi e israeliani che ogni giorno resistono all’occupazione, alla demolizione delle proprie case e all’espropriazione della terra. La maggior parte degli incontri si svolgerà in arabo e in inglese, a seconda della preferenza dell’interlocutore, e verranno tutti tradotti in italiano.

UN FOCUS SPECIALE sarà dedicato ai partecipanti che per professione o passione lavorano nei media. Per questo sono stati programmati incontri particolari con giornalisti sia di media palestinesi che israeliani.

Dormiremo in guesthouse e in piccoli alberghi, in camere doppie e triple. Solo per alcune notti sarà possibile richiedere, con supplemento, una camera singola.

Prima del viaggio è prevista una formazione di un giorno che verrà effettuata a Mestre-Venezia

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE e invialo compilato a unponteperbetlemme@gmail.com