Voci da Gaza: giorno 134

Centotrentaquattresimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 17 febbraio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Questa aggressività ha rivelato il bene e il male nelle relazioni tra le persone

Con le comunicazioni ripristinate, ho potuto connettermi con la mia migliore amica ed ero ansiosa di connettermi con lei. Ho comunicato anche con le mie colleghe di lavoro, che considero mie care figlie, e in effetti questa comunicazione mi aiuta a scoprire le novità, sia riguardo ai dettagli della vita delle persone nelle aree di sfollamento, sia riguardo al cambiamento delle relazioni umane.

Nella mia lunga conversazione con la mia collega, lei mi ha spiegato il livello di sofferenza che loro e le loro famiglie stanno attraversando a Rafah. Sebbene viva in una casa in affitto, il che significa che la sua situazione è migliore di quella di chi vive nelle scuole o nelle tende, ha parlato di gravi sofferenze dovute al livello estremamente alto dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. Nel corso della conversazione le raccontavo che a Gaza City manca la farina e che il suo prezzo era molto alto se disponibile, così come lo zucchero, il cui chilo costa tra i venticinque e i trenta shekel ( Da 6,8 a 8,18 dollari). Mi ha sorpreso dicendo che a Rafah un chilo di zucchero ha raggiunto i sessanta shekel. Ciò equivale a sedici dollari e mezzo. Stanno usando lo zucchero per i diabetici, e anche il prezzo del sale è aumentato. Per quanto riguarda la farina, è disponibile a Rafah in questi giorni al suo prezzo normale, così come i materiali che arrivano sotto forma di buoni di aiuto, come molti prodotti in scatola a buon mercato che mancano a Gaza city e nel suo nord. Ma mi ha sottolineato che il trasporto è costoso.

Ciò di cui ho parlato con dolore, e ciò che anche la mia cara amica ha sottolineato durante la nostra conversazione, è come sono cambiate le relazioni tra le persone e di come questa aggressione ha rivelato verità che in circostanze normali erano nascoste. Sebbene in passato la famiglia fosse una questione sacra nella società della Striscia di Gaza, ovvero fratelli, sorelle, zii e zie, oggi le relazioni sono in gran parte soggette a chi ha interesse per chi, e come una persona può sfruttarne un’altra per guadagnare e ottenere di più, senza dare peso al rispetto personale e di chi lo circonda.

La mia amica dice: “Non puoi immaginare la bruttezza del rapporto con uno dei miei parenti. Immagina, ho lasciato la tenda in cui alloggia e si è rifiutato di darmi le mie semplici cose. Si è anche rifiutato di darmi darmi i soldi che ho pagato per la tenda” e, continua tristemente: “Quanto a colei che consideravo un’amica di lunga data, ho pensato che, una volta sfollata a casa sua, mi avrebbe accolta a braccia aperte, ma mi ha sorpreso, impedendomi di usare il gas e ha razionato il mio uso dell’acqua, e quando sono uscita da casa sua, non mi ha dato nemmeno la possibilità di prendere la borsa dei miei vestiti, e tutto questo per dare retta al suo parente che aveva lo scopo di mandarmi via”.

La mia collega dice: “Questa guerra è una maledizione che ha distrutto molti rapporti familiari e con gli altri.” E continua: “giuro professoressa , anche se accendessi le mie dieci dita come candele, non funzionerebbe. La psicologia degli altri è strana in termini di avidità”.

Naturalmente, questo non significa che tutte le relazioni siano distrutte, poiché c’è ancora molto amore, cordialità simpatia e generosità tra le persone. Ad esempio, la mia amica ha rinunciato al suo dispositivo mobile più nuovo del mio in modo che potessi usarlo per installare un microchip e comunicare con mia figlia e il mondo. Inoltre, più di un amica da fuori Gaza si sono prese cura di soddisfare alcuni bisogni con amore. Allo stesso tempo, non ho ricevuto un solo messaggio di rassicurazione da parte di alcuni dei miei amici o parenti.

Ho anche iniziato a comprendere bene i problemi della vita condivisa dopo aver vissuto per anni da sola, i problemi delle relazioni umane e i cambiamenti che le persone attraversano a causa della paura, dell’ansia e dei sentimenti di spostamento e perdita. Tutto ciò che speriamo ancora è che questa maledetta aggressione finisca e che riformuleremo le nostre relazioni in meglio.