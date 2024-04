Voci da Gaza: giorno 135

Centotrentacinquesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 18 febbraio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Camminare per le strade distrutte di Gaza City è opprimentemente triste

Oggi ho osato uscire per ispezionare la mia casa, che non ho potuto visitare dopo il ritiro dell’esercito sionista dal cuore di Gaza City. Ero molto triste per le ulteriori distruzioni che l’hanno colpita durante i dodici giorni di presenza dell’esercito nei quartieri di Al-Rimal, Al-Nasr e nella parte ovest della città. È vero che vedevamo molte scene di questa distruzione sugli schermi televisivi, ma c’è una grande differenza tra l’immagine e la realtà, cioè la differenza tra vedere immagini e video di bombardamenti , di case distrutte e incendiate e camminare sulle strade adiacenti, dove pali e fili elettrici giacciono per terra e sulle macerie delle case. Gli ingressi di molte strade laterali sono stati chiusi e la strada di Al-Nasr Street, che era piena di traffico e di negozi, è diventata così desolata che non ho visto nemmeno una persona attraversarla. Alcuni edifici sono ancora in piedi, ma una parte di essi è bruciata o crollata. Mentre attraversavamo una strada, ho chiesto all’autista: “Dove siamo?” mi ha detto che eravamo nella strada Al-Jalaa Street. Non potevo credere di trovarmi in una strada che conoscevo bene, dove non c’era più asfalto, né marciapiedi a destra né a sinistra, e gli strati di edifici crollati bloccavano il centro della strada.

Sono arrivata all’edificio dove si trova la mia casa, ed era uno degli edifici parzialmente distrutti. Non ci sono più residenti in quasi tutto il quartiere, tranne in una o due case, poiché non ci sono più né elettricità, né acqua e nessun umano in giro. Questa è la situazione del cuore della città. Per quanto riguarda la zona che aveva un po’ di vita, in Al-Jalaa Street, c’era un raduno di venditori in mezzo alla strada, che vendevano cibo, verdure e frutta invernale, ma erano tutti molto costosi. Ho trovato anche una bancarella con alcuni vestiti usati e altri nuovi, e un altra per oggetti per la casa, anch’essi usati e nuovi. Mi sono ricordata di quello che ha detto la madre della mia amica: “Ho paura che troveremo i nostri vestiti e i nostri utensili da cucina sulle bancarelle”, riferendosi al fatto che la maggior parte delle case in rovina sono state derubate.

Nonostante il dolore che ha colpito la mia anima per quelle scene, ho deciso di approfittare dell’occasione per andare a trovare la mia collega, il cui fidanzato è stato martirizzato tre giorni fa da un missile mortale che ha distrutto completamente la sua macchina, e ridotto il suo corpo in pezzi. In effetti, ho provato a consolarla, ma so che la sua tristezza è profonda e non se ne andrà facilmente, e avrà bisogno di molto tempo per superare parte di questa perdita. Mi sono ricordata dell’altra nostra collega e della portata della sua tristezza e del dolore che sta ancora provando perché ha perso più di sessanta membri della sua famiglia, tra cui suo fratello, sua moglie e i suoi figli, sua sorella, il marito di sua sorella, i suoi figli e nipoti. Purtroppo non ho potuto vederla e consolarla nemmeno telefonicamente, perché si trova nella regione centrale, dove le comunicazioni sono interrotte.

Ogni volta che passo davanti a un edificio di cui si vede solo il tetto e tutti gli strati sono sprofondati nel terreno, immagino quante persone siano ancora sepolte sotto le sue macerie e nessuno sia riuscito a tirarle fuori. Penso alle case i cui proprietari sono stati costretti a fuggire, la maggior parte delle quali non esistono nemmeno più. Quanti anni sono passati per poter pagare le rate per possedere un appartamento in un condominio o il debito con cui hanno costruito una casa per la famiglia, e quale sarà la loro situazione quando non troveranno più muri a ripararli?

Non è possibile che le restanti case nei quartieri sparsi possano ospitare gli abitanti di Gaza City se viene loro consentito di tornare dai luoghi di sfollamento. La stessa situazione si verificherà sicuramente con la popolazione del nord di Gaza, in particolare con le città che sono state distrutte e rase al suolo dall’esercito israeliano, completamente cancellate dalla mappa.

Sono tornata a casa piena di amarezza e non ero in grado di rispondere alle domande di chi mi circondava riguardo alle case e alle strade, e continuavo a ripetere che più della metà di Gaza è diventata una città fantasma.

Ho cercato di tenermi occupata ascoltando le notizie, forse ci sono notizie confortanti, ma anche le notizie non sono buone, infatti non ci sono prospettive per alcun accordo e i leader della guerra sionisti sono determinati a continuare la loro aggressione brutale, e sembra che stiano approfittando dell’avvicinarsi del mese di Ramadan e minaccino di continuare la loro aggressione per costringere il movimento Hamas e i suoi partner ad accettare le loro condizioni umilianti, che non saranno in alcun modo nell’interesse del nostro popolo, quindi qualsiasi accordo deve essere finalizzato alla cessazione definitiva di questa odiosa aggressione e alla ricostruzione della Striscia di Gaza.