Voci da Gaza: giorno 145

Centoquarantacinquesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 28 febbraio 2024

Di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Il viaggio di un sacco di farina fino a casa nostra, e gli aiuti disumani

Ieri è venuto da noi in visita un collega, portando in mano un sacco contenente due chilogrammi e mezzo di farina bianca, e ha detto: “Mia madre la saluta, Questa farina, professoressa, viene da un sacco che ho preso quando sono andato a prendere gli aiuti dalla rotonda di Nabulsi, dove vengono lanciati”.

Questo é stato un episodio incoraggiante, in aggiunta a tutto quello che sentiamo sugli aiuti lanciati dal cielo e quelli che entrano coi camion. Giovani uomini e donne cercano di procurarsi la farina finché ce n’è la possibilità. Con quello che abbiamo ricevuto, ora abbiamo farina di frumento per meno di cinque giorni.

Così, da ieri sera, i figli e le figlie della mia amica e quelli della mia parente, insieme ad altri, sono andati ad aspettare quegli aiuti che sarebbero arrivati ​​a Gaza e nel suo nord, nella speranza di ottenere un sacco di farina o qualche cibo in scatola che viene lanciato, così dicono, nella strada di Al-Rashid Street, in riva al mare a Gaza.

Quella mattina è stato un evento eccezionale, perché finalmente sono tornati dal loro faticoso viaggio con un sacco di farina bianca e altri dieci chili, condividendo un secondo sacco con altri. Noi, a nostra volta, abbiamo condiviso parte della farina con gli sfollati che vivono con noi in casa, e la madre della mia parente ha detto la sua solita frase: “Te l’ho detto, Dio non ci abbandona, e il bene é arrivato”.

Ma l’importante è come è arrivato fino a noi il sacco di farina? Qual è stata la sofferenza dei ragazzi e delle ragazze per ottenerlo?

L’attesa nella prima fase è durata sette ore e mezza, dalle sei di sera fino alle due e mezza del mattino. I camion sono effettivamente arrivati ​​e hanno depositato sacchi di farina alla rotonda di Nabulsi, dove migliaia di persone erano radunate ad attenderli. La scena era spaventosa e terrificante, secondo la loro descrizione, mentre tutti correvano verso i camion, alcuni di loro salivano sopra il camion, e alcuni di loro aspettavano lontano il loro turno, mentre i soldati sionisti sparavano proiettili a casaccio per impedire che la gente si prendesse la farina. Il figlio di una mia parente aveva paura di avanzare oltre per non farsi travolgere dai passanti, alcuni dei quali portavano rasoi affilati per aprirsi la strada con la forza, quando all’improvviso si trovò qualcuno che gli lanciava addosso un grosso sacco di farina del peso di cinquanta chili. Ne fu contento e cominciò a trascinarlo indietro. Poiché la distanza che doveva percorrere era di circa un chilometro e mezzo per poter sfuggire al pericolo di bombardamenti, incendi o fuga di persone e raggiungere la via pubblica, doveva scambiare la borsa con un’altra persona che aveva un’auto, prese un sacco contenente 25 chilogrammi per poterlo trascinare, un altro giovane fece lo stesso, un altro di quelli che lo accompagnava tirò un secondo sacco per la sua famiglia e poi tirò anche un terzo sacco , che ho condiviso con il figlio della mia parente perché avrebbe dato parte del sacco ai suoi parenti.

Naturalmente siamo stati felicissimi non appena abbiamo visto il sacco di farina, soprattutto con l’avvicinarsi del mese di Ramadan e il rapido esaurimento della quantità di riso rimasta a casa. I giovani sono decisi anche a ritornare nella speranza di recuperare altri generi alimentari scomparsi, come riso, pasta e cibo in scatola.

Purtroppo non abbiamo ricevuto nessuno degli aiuti che il Regno di Giordania affermava di avere inviato lanciandoli dall’alto, e si dice che l’aereo abbia gettato il suo carico in mare vicino alla spiaggia, poiché sembra che non abbiano osato avvicinarsi alla terraferma di Gaza. Il proverbio storico “Fa del bene e gettalo in mare” si applica al loro caso. Purtroppo questo proverbio vale anche per tutti i paesi arabi che hanno affermato e affermano di averci fornito aiuti, mentre sono soggetti ad un attento controllo da parte delle autorità di occupazione sioniste prima di consentirne l’ingresso, inoltre ciò che viene rubato prima di entrare è più di quanto entra nella Striscia di Gaza, sapendo che il carburante non è ancora entrato nella città di Gaza e nel suo nord.

iò che sta accadendo di recente non è altro che una grande commedia, poiché il governo di occupazione sionista ha permesso l’ingresso degli aiuti e poi ha bombardato i cittadini alla rotonda del Kuwait, cioè il suo punto di ingresso a nord, e lì sono caduti dozzine di martiri. Ma dopo l’invasione del quartiere di Al-Zaytoun e del suo incrocio con il quartiere di Tal Al-Hawa, non sono più entrati aiuti.

Poi, solo quattro giorni fa, con l’avvicinarsi della sessione in cui lo stato occupante presenterà il suo rapporto alla Corte internazionale di giustizia sulle misure da seguire per porre fine ai crimini di genocidio nella Striscia di Gaza, ha finalmente permesso l’ingresso di alcuni camion di farina, e ha permesso alla Giordania di gettare nel mare di Gaza quelli che si diceva fossero aiuti, per dimostrare la sua posizione davanti alla corte in un’apparenza di reazione a quelle misure, nonostante il fatto che tutti conoscono e vedono la falsità della narrativa sionista.

In ogni caso, quello che è successo è stato felice e triste allo stesso tempo. Sì, felice perché otteniamo la farina in modo da non rimanere affamati, e triste per l’oltraggio e l’umiliazione che dobbiamo sopportare affinché alla fine il nostro sostentamento venga inzuppato nel sangue e nell’oppressione. Proprio questo è ciò che speriamo finisca con la fine di questa odiosa aggressione.