Voci da Gaza: giorno 146

Centoquarantasesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 29 febbraio 2024

Di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Decine di martiri e centinaia di feriti sono caduti oggi sulle rive del mare di Gaza City per un boccone di pane

Migliaia di cittadini, sia uomini che donne, hanno trascorso la notte sulla spiaggia di Gaza City, in attesa dei camion degli aiuti. Non appena alcuni di loro si sono avvicinati alla rotatoria di Nabulsi, i carri armati israeliani hanno aperto rapidamente il fuoco su di loro, provocando secondo un primo conteggio 104 martiri e 660 feriti. Il rapporto del Ministero della Sanità indica inoltre che il numero dei martiri potrebbe aumentare a causa della gravità della situazione dei feriti.

Non ci si può fidare del governo di guerra sionista e, come avevamo previsto in precedenza, il suo silenzio nei giorni scorsi riguardo le persone che vanno a ricevere aiuti è stato solo per un messaggio mediatico durante la sessione della Corte Internazionale di Giustizia. Tuttavia, questo esercito brutale e i suoi leader sono determinati a continuare a commettere crimini di genocidio, non solo uccidendo con missili, artiglieria e proiettili diretti, ma anche sterminando le persone facendole morire di fame e uccidendole per impedire loro di raggiungere un boccone di pane.

Di nuovo oggi i figli di mia amica e di mia parente sono andati a prendere farina e altri generi alimentari, ma non sono riusciti a trovare nulla a causa della ferocia dei soldati sionisti, che hanno sparato una pioggia di proiettili contro chiunque si avvicinasse al checkpoint attraverso cui sono passati i camion. Naturalmente la loro sofferenza era grande e vivevano il sentimento dell’avvicinarsi della morte, che li sopraffaceva. La fretta degli individui per sfuggire ai proiettili provocava contusioni a causa degli scontri tra persone e dell’inciampo durante la fuga.

Sfortunatamente, questo metodo umiliante con cui ci vengono inviati gli aiuti, non consente a tutti i residenti di Gaza City e del nord di Gaza di ottenerli, e porta alla creazione di divari e disaccordi, rafforza la divisione e distrugge lo spirito di solidarietà tra la gente, uno degli obiettivi dei piani del nemico. È anche un peccato che gli aerei di un paese arabo sgancino aiuti dal cielo sulla riva del mare, davanti alle corazzate sioniste, esponendo così i cittadini, sia uomini che donne, al pericolo.

Oggi non siamo contenti dell’arrivo degli aiuti che hanno causato la morte di dozzine di martiri e centinaia di feriti, e non siamo contenti dell’oltraggio e dell’umiliazione, ma uomini e donne sono costretti a fare questa scelta per il bene dei loro i figli affinché non muoiano di fame.