Voci da Gaza: giorno 148

Centoquarantaottesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 2 marzo 2024

di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Forse i martiri sentono il dolore dei vivi per la loro separazione, per questo li chiamano a sé

Oggi Ahmed, un bambino di cinque anni, è stato martirizzato da un aereo che ha bombardato la casa vicino a dove abitava insieme al resto della sua famiglia. Ha raggiunto la madre Zahra, il fratellino neonato e la sorella, che erano stati martirizzati circa quattro mesi fa, insieme al nonno, alla nonna, ad altre donne e ai bambini della famiglia.

Ahmed non aveva ancora cinque anni e all’asilo doveva essere un bellissimo bambino. I parenti di sua madre dicevano che si prendeva cura di lui e che era intelligente. Sua madre lo viziava molto perché era il suo primogenito, e quando fu martirizzata con i suoi due figli e rimase solo, gli altri membri della famiglia si presero cura di lui , molto tristi perché era rimasto orfano.

L’avevo visto una delle volte in cui era venuto con sua zia a trovare la mia amica, ci guardava e si guardava intorno, e in quel momento pensavo che forse cercava sua madre tra noi, perché non capiva perché se n’era andata, e non capiva dove fossero andati sua sorella e suo fratellino. Ricordo che rimase in silenzio tutto il tempo. Sapeva che la casa era distrutta e che lo avevano tirato fuori dalle macerie. Per tutto il tempo fu attaccato a suo padre. Forse aveva paura che se ne andasse anche lui e lo lasciasse come successo con sua madre.

Oggi potrebbe incontrare lo spirito di sua madre e dei suoi fratelli dopo il suo martirio. Hanno potuto seppellirlo in una tomba come il suo fratellino, mentre sua madre e sua sorella sono ancora sotto le macerie della casa di suo nonno con il resto delle donne martiri della famiglia.

È vero che il numero dei martiri nella Striscia di Gaza ha superato i trentamila e qualche centinaio, ma ognuno di loro ha una storia, che fossero vecchi o giovani. Ho pensato molto alla storia del piccolo Ahmed, che senza dubbio era triste per la separazione da sua madre e ferito dal desiderio di abbracciarla e non c’è dubbio che desiderava andare da lei e gettarsi tra le sue braccia, felice o piangente, non importava, perché ciò di cui aveva bisogno era il suo caldo abbraccio. Ho anche pensato che forse la sua anima aveva volato costantemente attorno a lui dal momento del martirio e il suo corpo era scomparso sotto le macerie, e forse voleva recuperarlo in modo che potesse volare con lei nel suo mondo, che potrebbe essere più bello di questo mondo nostro. Forse il suo spirito lo chiamava al suo fianco, perché non garantiva che avrebbe vissuto felicemente in sua assenza, e così, forse entrambi avevano ciò che desideravano, quindi Ahmed si é affrettato a partire per poter stare con lei.

Mi sono trovata a consolare la mia amica, che era molto triste per il martirio di Ahmed, figlio di sua cugina, e le ho detto: “Forse mancava allo spirito di sua madre come è mancata a lui, e forse unirsi a lei è meglio di vivere orfano.”

Ma nella Striscia di Gaza ci sono molti bambini come Ahmed, la maggior parte o tutti i membri della loro famiglia sono stati martirizzati, comprese le loro madri e i loro padri, e non speriamo mai che vengano martirizzati e si uniscano a loro, perché vogliamo che la generazione dei bambini viva in pace e felicità e che le persone li accolgano e si assicurino che non si sentano orfani e soli, poiché meritano di vivere nonostante la brutalità degli aggressori.