Voci da Gaza: giorno 169

Centosessantanovesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 23 marzo 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Passa un giorno e le nostre teste sono esauste di pensare a come provvedere ai bisogni fondamentali per la nostra continua sopravvivenza

Questo è un altro giorno di paura, ansia, tensione e pensieri dispersi, come tutti i giorni trascorsi sotto la crudele aggressione sionista, e allo stesso tempo dobbiamo cercare i nostri bisogni fondamentali per la nostra continua sopravvivenza.

La razione di pane di oggi è stata l’ultima, perché è finito il sacco di farina che avevamo comprato per duecento dollari. Da qualche giorno tutti quelli che sono in casa con me hanno cominciato a contattare i loro conoscenti e amici per poterci assicurare di nuovo la farina, più o meno la stessa quantità. Siamo pronti ad acquistarla a qualsiasi prezzo perché non c’è alternativa per placare la fame dopo che il riso è finito e dopo che abbiamo perso ogni speranza di ottenere qualsiasi tipo di cibo, a causa della politica del governo di guerra, che insiste nello sparare a chiunque si avvicini al punto di passaggio per i camion degli aiuti.

Mi sentivo soffocare pensando ai prezzi di mercato, così ho mandato il nipote di mia cugina a indagare sulla situazione: ha trovato un chilo di riso egiziano di qualità limitata e non adatto alla cottura per sessanta shekel (16,50 dollari), il venditore lo aveva ottenuto tramite aiuti e sicuramente ha deciso di sbarazzarsene vendendolo e comprando farina al suo posto. Le lenticchie avevano lo stesso prezzo, e per quanto riguarda le verdure provenienti dal sud, le carote sono state trovate a novanta shekel al chilogrammo (24,7 dollari), anche le patate, e più cari ancora cetrioli e pomodori. Quindi, torneremo di nuovo a consumare ceci e l’ibisco, se saranno disponibili sul mercato.

Ho deciso di farmi una doccia per togliermi la preoccupazione di pensare e forse uscire dallo stato di ansia, poi ho deciso di lavare i panni, che erano diventati un grosso mucchio a causa della mancanza d’acqua , con l’aiuto di mia parente, ho passato ore a occuparmene.

Questo purtroppo è il caso di tutti coloro che risiedono a Gaza City e nel suo nord. Pensiero costante a procurarsi cibo e acqua e a seguire le notizie in modo da non essere sorpresi da un nuovo attacco da parte dell’esercito sionista.

Oggi ho visitato una delle famiglie i cui membri sono stati feriti dalle schegge del bombardamento di un edificio vicino a loro, ma sono rimasta molto triste dopo aver saputo che la casa della mia amica, dove alloggiavano, ha preso fuoco a causa di quelle schegge e tutti i mobili al suo interno si sono bruciati. Ho cercato di provvedere ad alcuni bisogni speciali della moglie, ma so che stanno trascorrendo la notte in una situazione difficile a causa del loro decimo sfollamento forzato da un luogo all’altro, dopo che la loro casa originaria è stata bombardata e distrutta all’inizio della brutale aggressione.

Stiamo ancora limitando i movimenti e prestando attenzione, poiché l’esercito sionista è ancora nelle vicinanze del complesso ospedaliero di Al Shifa e sta ancora praticando il genocidio contro il popolo. Tuttavia, nel pomeriggio, un parente ha portato una quantità limitata di farina, e un amico ne ha portata un’altra, il che ci ha dato almeno un po’ di speranza.