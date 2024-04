Voci da Gaza: giorno 188 e 189

Centottantaottesimo e Centottantanovesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 11 e 12 aprile 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

La fine dei giorni dell’Eid: c’è stato un relativo miglioramento nella disponibilità di scorte alimentari, ma l’aggressione continua a infuriare.

La paura della carestia non era la principale preoccupazione della gente all’inizio di questa odiosa aggressione contro la Striscia di Gaza. Non avevamo mai sperimentato una tale scarsità in nessuna delle precedenti aggressioni, nonostante la loro crudeltà. Eravamo abituati alla disponibilità di tutte le scorte di cibo e all’ingresso dei convogli di aiuti umanitari dai valichi. Piuttosto, la maggior parte della paura e dell’ansia all’inizio erano dovute all’intensità dell’aggressione, questa volta in termini di uccisioni, distruzione e sfollamento, che differisce da ciò che l’ha preceduta a tutti i livelli.

All’inizio dell’aggressione i dettagli erano confusi per la maggior parte delle persone, che non si aspettavano che questa guerra genocida durasse così a lungo o che la sua intensità fosse così brutale, e che l’occupazione separasse il sud della Striscia di Gaza dal suo nord, e che il governo di guerra sionista usasse la fame come un’altra arma, come una bomba a orologeria da far esplodere tra la gente insieme ai missili e ai micidiali proiettili incendiari.

Allo stesso tempo, le dichiarazioni dei leader bellici sionisti dall’inizio dell’aggressione indicavano che avrebbero continuato la loro aggressione fino alla fine. Pertanto, da quando è iniziato lo sfollamento forzato delle persone verso il sud della Striscia, le indicazioni erano di quale crisi economica avrebbe travolto Gaza City e il suo nord.

Nei primi mesi dell’aggressione, ho cercato di acquistare tutto ciò che poteva e

ssere acquistato in grandi quantità per soddisfare il nostro fabbisogno di materiali di base: cibo, articoli da bagno, piatti, cucchiai di plastica, tazze e contenitori di acqua potabile, che ci hanno aiutato a resistere alla carestia che ha colpito Gaza City e il suo nord, ma anche noi abbiamo sofferto, come tutte le persone, per la graduale scarsità e mancanza di scorte di cibo, e persino per la scomparsa di gran parte di esse. Con una buona pianificazione per gestire l’economia familiare, abbiamo affrontato il nostro destino e siamo riusciti ad andare avanti gli ultimi sei mesi, in tutta la loro durezza, soprattutto nel mese di Ramadan, quando il problema è stato esacerbato dai commercianti che sfruttavano i bisogni delle persone e i prezzi sono aumentati a dismisura.

Nonostante si parlasse di aiuti limitati, noi e molte altre persone non siamo riusciti a ottenerli, per diverse ragioni, tra cui la mancanza di materiali che effettivamente entrano nel nord rispetto al numero di residenti e ai loro bisogni, e l’esercito di occupazione che spara ai giovani uomini ai punti di ingresso dei camion degli aiuti, dove decine di martiri sono caduti per guadagnarsi da vivere e per mantenere in vita le loro famiglie. D’altra parte, alcuni ladri hanno preso il controllo del percorso dei camion, ne hanno rubato il contenuto e lo hanno venduto a prezzi più alti. Ogni volta che i comitati popolari cercavano di organizzare un’equa distribuzione degli aiuti alla popolazione, l’esercito di occupazione li bombardava e ne uccideva decine.

Tutto questo é accaduto nel corso di tre mesi, sotto gli occhi del mondo in televisione, mentre la gente moriva di fame. Anche i bambini non avevano abbastanza latte, e il prezzo del più piccolo contenitore di latte per neonati raggiungeva i settanta shekel, facendo perdere la vita a molti bambini.

Tuttavia, nonostante il nemico abbia continuato la sua feroce guerra genocida contro la Striscia di Gaza e la regione centrale in particolare durante i giorni dell’Eid al-Fitr, lanciando missili contro le case, mentre il numero dei martiri giornalieri aumentava in modo drammatico, si è verificato un notevole miglioramento nell’umore della gente, che spera che venga raggiunto un accordo tra Hamas e il governo sionista attraverso mediatori affinché questa aggressione finisca.

Erano ottimisti anche riguardo all’ingresso di merci nella città di Gaza, siano esse verdure, formaggio, carne congelata, riso e altri prodotti alimentari, nonostante i prezzi elevati nei mercati. È interessante notare che l’esercito sionista ha consentito ai commercianti, attraverso il coordinamento della sicurezza al Ministero degli Interni dell’Autorità Palestinese, di far entrare i loro beni, e dal primo giorno dell’Eid i prezzi hanno cominciato a scendere gradualmente e lentamente, consentendo a più persone di acquistare i beni di prima necessità.

Una mia parente ha detto che finalmente avrebbe esaudito il desiderio di suo figlio di mangiare uova sode e di friggergli delle patate. Una signora ha detto di aver mandato suo figlio a comprare tre cetrioli, due pomodori e un peperone dolce per preparare un piatto di insalata per soddisfare il desiderio dei suoi figli. La figlia più piccola portava un pezzo di cetriolo e ballava con esso, perché per quattro mesi e mezzo non erano riusciti a procurarsi cetrioli, patate o altro.

Per quanto riguarda noi a casa, ci siamo avventurati fuori e abbiamo comprato pollo congelato per preparare un pasto a base di panini per l’Eid, e abbiamo anche comprato del formaggio per fare la pizza e alcune torte. Anche se abbiamo esagerato nell’uso della farina in occasione dell’Eid, eravamo incoraggiati perché abbiamo comprato un sacco di farina ad un prezzo più basso di prima (120 dollari), ed è per questo che gli abitanti della casa sono così contenti, e finalmente possiamo comprare le uova, con lo stupore dei bambini e degli adulti espresso con la parola “Wow”.

Ciò che accade alle persone con sentimenti contrastanti tra speranza e disperazione, ottimismo e pessimismo, confusione ed esitazione nel prendere qualsiasi decisione di qualsiasi tipo, non importa quanto piccola, è principalmente guidato da uno stato di attesa e dalla mancanza di chiarezza su cosa potrebbe accadere a loro e a Gaza, non domani ma tra un’ora.

L’importante è che le persone abbiano ancora il desiderio e la speranza che questa aggressione finisca e che possano tornare a una nuova vita. Anche se sanno che non sarà una vita facile, ma almeno cesseranno i bombardamenti, il martirio e non ci saranno più droni che trafiggono la testa come un chiodo.

Foto di copertina: Palestinesi pregano per l’Eid al-Fitr a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il 10 aprile. REUTERS/Mohammed Salem