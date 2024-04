Voci da Gaza: giorno 196 e 197

Il centonovantaseiesimo e centonovantasettesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 19 e 20 aprile 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Foto copertina: Reuters tramite BBC

Non siamo nemmeno più in grado di sapere in che giorno ci troviamo, sotto il giogo di questa brutale aggressione sionista

I giorni passano, spesso senza renderci conto di cosa significhi questo giorno, quello prima o quello successivo. Man mano che le giornate si confondono, siamo confusi riguardo alle nostre aspettative su questa aggressione: finirà? Quando? E come? Dove cadrà il prossimo missile o proiettile? Dall’inizio di questa aggressione sionista, ci siamo abituati al fatto che non esiste un giorno nella nostra vita chiamato festa settimanale, o giorno di celebrazione, o compleanno. Se Eid al-Fitr non fosse un obbligo religioso che segue il Ramadan, avrebbe potuto passare con il passare del resto dei giorni.

Ieri, di prima mattina, ho avuto la spaventosa premonizione che l’operazione di terra a Rafah fosse iniziata, soprattutto perché non avevo ancora sentito le notizie. Ho chiamato una collega e quando non ha risposto fino alle nove del mattino sono rimasta sorpresa. Ho chiamato un’altra amica e neanche lei ha risposto. Poi ho aperto velocemente uno dopo l’altro i gruppi WhatsApp, ma su nessuno ho trovato interazione da parte dei partecipanti.

Ci ho messo un po’ a capire che oggi è venerdì, che è il giorno del fine settimana, e che anche il giorno successivo, cioè oggi, è festivo perché è sabato. Mi sono arrabbiata con me stessa, con i miei sospetti e con la mia paura. La verità è che dall’inizio di questa perfida aggressione sono costantemente preoccupata e stressata. Credo che tutti, come me, siano in un costante stato di allerta e vigilanza. Non mi viene in mente che il venerdì è giorno festivo e che la maggioranza cerca di dormire e svegliarsi più tardi. Questo è un loro diritto naturale.

Mentre discutevo con me stessa della questione, mi sono resa conto che ero molto dura con mia figlia Farah, perché spesso trascuravo la differenza di fuso orario tra noi, e la chiamavo secondo l’ora della Palestina, il che la faceva andare a letto più tardi dell’ora abituale oppure a svegliarsi presto, soprattutto nei giorni festivi, per rispondere alle mie chiamate in modo da non farmi preoccupare. Quando scopro di aver superato il tempo con la mia chiamata, mi arrabbio con me stessa, come mi è successo oggi, quando ho disturbato le mie colleghe di lavoro e una mia amica che vive anche lei al sud.

Ieri, purtroppo, sono stata insistente nel chiamare le mie colleghe, al punto che una di loro ha dovuto rispondere mentre dormiva, un’altra ha risposto il figlio, una terza ha risposto il marito, e la quarta collega mi ha risposto il suo bambino e mi ha detto: “La mamma dorme”. Poi mi sono sentita a disagio e ho capito che ero io quella che non si era accorta che oggi era venerdì. Non solo davo fastidio agli altri, ma li preoccupavo anche con le mie chiamate insistenti, quindi ognuno di loro ha poi richiamato velocemente dopo essersi svegliato e una di loro mi ha detto: “Va bene, cosa c’è che non va, professoressa? Ho visto che mi hai chiamata varie volte. Scusami, stavo dormendo perché è venerdì”. Mi sono scusata con lei e le ho detto che non c’era niente di cui preoccuparsi e che avevo dimenticato che oggi era venerdì ed è festivo.

La maggior parte delle sere, quando la mia amica, sua madre, la mia parente e io ci sediamo insieme, parliamo di molte questioni, poiché gli eventi di questa dolorosa aggressione ci ricordano eventi accaduti in passato e le loro storie ruotano tutte attorno a eventi accaduti prima dell’avvento dell’Autorità Nazionale Palestinese, cioè durante il periodo dell’occupazione sionista all’interno della Striscia di Gaza, in particolare gli eventi della prima intifada negli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Ricordiamo la violenza dei soldati sionisti quando prendevano d’assalto le case in cerca dei partigiani. Raccontiamo eventi simili a quanto sta accadendo attualmente in Cisgiordania. Affermiamo infatti che la Striscia di Gaza è storicamente, e dal 1967, afflitta dai sionisti e vive sotto il giogo dell’occupazione, e che la popolazione ha sofferto molto , e che molti giovani uomini e donne sono stati sottoposti ad arresti ingiusti, e alcuni di loro sono stati martirizzati, oltre allo sfollamento di molte famiglie.

Gli eventi si intersecano nelle nostre vite e i nostri giorni si sovrappongono tra loro, e tutte le nostre storie ruotano attorno a quelli che sono stati martirizzati, arrestati o detenuti, feriti gravemente e senza cura, a quelli le cui case e abitazioni sono state completamente o parzialmente demolite. Poi, all’improvviso, inizia la conversazione sullo sfollamento di casa in casa, e la mia parente dice: “Abbiamo lasciato la casa sotto i bombardamenti il ​​giorno dell’invasione di terra”, e tutti ricordiamo quel giorno, e ognuno di noi racconta cosa le è successo quel giorno, e la mamma della mia amica dice: “Anche oggi qui è considerato il nono spostamento, perché ci siamo trasferiti in più di un posto”, ma a volte non ricordiamo che giorno fosse, perché i giorni sono simili e non importa se fosse venerdì, lunedì o altro.

Allo stesso modo, le conversazioni si intrecciano quotidianamente tra loro, e riguardano il cibo, la cucina, i prezzi alti, l’interruzione di un tipo e la disponibilità di un altro. Nelle nostre comunicazioni con familiari e colleghi, la conversazione inizia sempre con: “Che Dio la sollevi e tolga questa angoscia, rassicuraci, hai da mangiare?”. Ma circa una settimana fa la domanda è cambiata: “Come stai, abbiamo sentito che i prezzi sono scesi, c’è tutto? dicono che la verdura costa meno della nostra e… e… .” Rispondo ridendo e dico: “Voglio dire, forse hanno notato che le persone hanno perso peso a causa della carestia e vogliono risarcirci qualche chilo che abbiamo perso”.

Sempre lo stesso giorno, durante la chiamata con la mia collega, la maggior parte della conversazione verteva sull’opportunità di fornire aiuti alimentari alle donne sfollate o borse sanitarie, quali erano le priorità? e quali sono i bisogni delle donne? le ho detto che avrei contattato immediatamente il fornitore per fornire buoni pasto, ma lei mi ha avvertito di nuovo: “No, professoressa oggi è venerdì”.

Questa mattina, che è sabato, avevo anche dimenticato che era un giorno festivo, e fin dal primo mattino ho inviato messaggi agli organi ufficiali e anche ad alcuni ministri per seguire il lavoro e i progetti del nostro centro, e ho ricevuto risposte positive che seguiranno la questione. Ho chiesto invece scusa alla mia amica di Ramallah per averla forse disturbata, e lei mi ha mandato un emoticon con una faccina sorridente su WhatsApp e mi ha scritto che oggi non ci sono dipendenti perché è un giorno festivo.

Per il secondo giorno le mie giornate si sovrappongono, ma sono fiduciosa che questa situazione cambierà definitivamente con la fine di questa brutale aggressione, e le nostre giornate torneranno ad essere regolari, e torneremo a festeggiare tutte le occasioni, e a goderci i giorni di vacanza senza preoccupazioni o disturbi.