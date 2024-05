Voci da Gaza: giorno 207 e 208

Duecentosettesimo e duecentottesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 30 aprile e 1 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

In occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, auguriamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici palestinesi sicurezza e sopravvivenza

Due giorni fa è avvenuta in casa una conversazione un po’ sorprendente, quando il figlio di una mia parente ha detto alla madre di non chiedergli nessun lavoro mercoledì, e quando lei ne ha chiesto con stupore il motivo, lui le ha risposto: “Mercoledì è il primo di maggio, festa dei lavoratori, e in questa guerra siamo diventati lavoratori invece di essere studenti”.

È vero, questa è la situazione in cui viviamo da molti mesi alla luce dell’aggressione sionista contro la Striscia di Gaza. Questo ragazzo, ad esempio, ogni giorno riempie l’acqua potabile tirando contenitori su un carretto. Riempie anche l’acqua per altri usi, e non solo per noi, ma per quasi tutta la gente del quartiere, perché noi, e nessun altro, possediamo un lungo tubo di plastica che abbiamo acquistato all’inizio del terzo mese dell’aggressione sionista a causa della continua interruzione dell’acqua, per collegarlo al motore di estrazione dell’acqua dall’altra strada. Questo giovane, in collaborazione con il fratello minore, raccoglie la legna e la taglia per farne legna da ardere per accendere il fuoco della cucina e scaldare l’acqua, oltre ad andare insieme al fratello al mercato per soddisfare le nostre necessità con acquisti vari. Si ritrova così un lavoratore meritevole di ferie, e non riceve nemmeno un salario per il suo lavoro.

Sua madre gli disse: “Voglio le ferie anch’io perché sono una lavoratrice a cinque stelle, faccio il lavoro che faceva la mia nonna 70 anni fa, impasto da 50 a 70 pagnotte e sospiro dalla fatica. Impasto e cucino sulla legna. Lavo a mano e salgo diversi piani al giorno sul tetto dell’edificio, per stendere la biancheria, oltre alla lavastoviglie a mano e pulire la casa. Anch’io sono una lavoratrice non retribuita, e tutte le donne sono così attualmente, siano esse casalinghe o quelle che erano lavoratrici retribuite prima di questa guerra, e se ognuno di noi chiede una vacanza, ciò significa non mangiare, bere o fare qualcosa di utile, nella festa dei lavoratori”.

Questo dialogo mi ha fatto riflettere sulle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici della Striscia di Gaza alla luce di questa aggressione sionista, che ha distrutto ogni loro sforzo e fatica durante i difficili anni della vita, dove uno di loro sognava di costruire la sua casa dopo anni di fatica e poi la vede sterminata in pochi secondi in un raid aereo sull’intera piazza residenziale in cui abitava. Nella Striscia di Gaza ogni cittadino, maschio e femmina, si è trasformato in un lavoratore non retribuito, perché tutti svolgono lavori domestici molto estenuanti e, d’altra parte, non è possibile che lavoratori e lavoratrici tornino al lavoro come prima.

Nella città di Gaza e nel suo nord, non c’è alcuna possibilità per nessuno di tornare al proprio lavoro, o di esercitare il proprio lavoro in un ufficio, negozio, azienda o clinica, sia come imprenditore o titolare di un’azienda, o come lavoratore dipendente retribuito.

Un gruppo limitato di persone lavora per un salario, sia nelle organizzazioni della società civile, sia in un piccolo numero di mestieri in cui sono esperti, come fabbro, falegnameria, idraulico e riparazione di veicoli e automobili. Queste sono attualmente professioni popolari nelle circostanze di questa odiosa aggressione e della quantità di distruzioni e riparazioni necessarie anche per le cose più semplici.

Lavorano anche le bancarelle temporanee sui marciapiedi o agli incroci stradali, vendendo tutti i tipi di cibo in scatola, burro chiarificato, olio, noci, verdure e carne congelata, oltre a vestiti, scarpe e utensili domestici. Questo ovviamente solo a partire dalla fine dell’Eid al-Fitr e dall’ingresso ai commercianti di beni oltre ai materiali di aiuto che le persone ottengono e vendono a causa del loro urgente bisogno di denaro. Si è diffusa anche una nuova professione, quella della vendita di minuti Internet agli incroci delle strade principali, che di solito è occupata da giovani ragazzi.

La realtà è che la forza lavoro è inattiva, e anche i posti di lavoro ufficiali sono inattivi, poiché non ci sono ministeri, organi e dipartimenti ufficiali, né scuole, istituti o università, né asili nido o scuole materne, né ospedali né tribunali. Tutto è fermo a causa di questa odiosa aggressione che ha distrutto circa il 90% delle infrastrutture e delle sovrastrutture della Striscia di Gaza.

Pertanto, mentre vediamo come i diritti e i corpi dei lavoratori e delle lavoratrici vengono schiacciati sotto missili mortali e come le strutture agricole, commerciali, industriali e scientifiche vengono schiacciate sotto i cingoli dei carri armati sionisti, la domanda è: cosa significa il 1° maggio per la classe operaia vecchia e nuova nella Striscia di Gaza?

Mentre riflettevo su questa situazione e sfogliavo siti di notizie, la mia attenzione è stata attirata da dati e rapporti rilasciati da organizzazioni femministe e sindacali che parlavano della giornata internazionale dei lavoratori, dei diritti delle lavoratrici e di numeri e dati sovrapposti, sia per la forza lavoro o per i martiri della Striscia di Gaza. Sono gli stessi rapporti che sono stati pubblicati con una struttura simile nello stesso periodo, poiché parlano tutti di numeri, percentuali, dati del mercato del lavoro e della debole partecipazione delle donne e violazione dei loro diritti nel mercato del lavoro, e poi? Niente, e infatti, dalla prima linea dell’evento resterà digitalmente e realisticamente assente un terzo del popolo palestinese, che è il terzo residente nella Striscia di Gaza. I fatti, i numeri e i dettagli contenuti in quei dati rimarranno relativi ai due terzi della popolazione residente in Cisgiordania. Da adesso fino al 1° maggio del prossimo anno, speriamo che queste dichiarazioni vengano modificate per includere anche la classe operaia della Striscia di Gaza, e tutto ciò che possiamo fare ora è dire: “Buon anno nuovo ai lavoratori e alle lavoratrici in tutta la Palestina”.