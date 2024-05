Voci da Gaza: giorno 212 e 213

Duecentododicesimo e duecentotredicesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 5 e 6 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Ancora una volta: la sofferenza insopportabile per le donne nella Striscia di Gaza e il dolore dell’attesa di un domani sconosciuto

Un’amica di una mia parente è venuta a trovarla dopo aver saputo accidentalmente che era ancora a Gaza City. La situazione di questa donna è simile alla situazione della stragrande maggioranza delle donne che vivono il dolore dell’attesa della fine dell’aggressione sionista, che non ha lasciato intatta una casa, né le pietre delle case, né le anime e le vite dei suoi abitanti.

C’è stato un lungo colloquio tra la signora e la mia parente su avvenimenti e circostanze pubbliche e private. Le ascoltavo in silenzio e contemplavo i dettagli narrati, e non sono rimasta sorpresa per un attimo dall’entità del suo dolore, che cercava con tutte le sue forze di nascondere, poiché le donne sono abituate a non rivelare la loro sofferenza se non alle persone vicine a loro. La mia attenzione è stata catturata da una frase difficile che lascia intendere un sentimento di solitudine, nonostante tutti coloro che la circondavano, compresi figli, figlie e nipoti. Ha detto: “Mi sono abituata a non chiedere nulla a nessuno, perché in queste circostanze, tutti pensano solo a se stessi”. Poi ha continuato dicendo: “Che Dio aiuti ognuno per se stesso, voglio dire, mio ​​figlio spende per la sua famiglia e mia figlia pensa alla sua famiglia, ecco, non posso dirgli date a me.'”

Dalla sua conversazione ho capito che la sua casa era semidistrutta e che attualmente vive nella casa di suo figlio, la cui moglie e figli erano sfollati verso Rafah, e alla luce dei discorsi sull’attualità e sulla possibilità di firmare una tregua accordo che potrebbe garantire il ritorno degli sfollati, ha detto: “Ho chiesto a mio figlio di registrarmi per poter prendere una roulotte, e loro dicono che vogliono distribuire roulotte e io potrò vivere in una, pregando Dio di alleviare la situazione e che venga ricostruita la casa”. La mia parente le ha risposto: “Ora sei a casa di tuo figlio, resta con loro”. La donna la guardò e disse: “Questa guerra non ha lasciato nessuno in grado di vivere con nessuno. È meglio vivere soli”. Oh, quanto questa risposta porta con sé significati di dolore, di solitudine e di abbandono.

Un mia cara amica sfollata a Rafah mi ha detto: “Una persona si vergogna di parlare del suo dolore mentre vediamo il grande dolore a Gaza City e nel nord, ma per Dio, anche noi siamo stanchi di questa vita, tutta la paura della minaccia di un’invasione di terra, e la nostra paura di avere le case bombardate giorno e notte, a destra e a sinistra, ognuno si palpa la testa e si chiede quando arriverà il suo turno”. Lei tacque, poi tornò a parlare con un sospiro: «Tutti erano felici e contenti ieri e l’altro ieri, quando è arrivata la notizia dell’approvazione dell’accordo e la gente ha preparato borse e buste nella speranza di un ritorno». Ha continuato: “Credimi se ti dico che una persona sogna di entrare nel bagno di casa sua, giuro su Dio che abbiamo smesso di bere acqua in modo che non andassimo in bagno a causa della grande folla nei bagni. Ci mancano le nostre cose, e la schiena ci fa male a forza di dormire per terra, e aspettiamo di tornare a casa e solo Dio sa quali malattie potrebbero accaderci”.

Ho saputo che ad un’altra mia amica, sfollata a Rafah, erano peggiorate le condizioni di salute ed era stata trasferita in ospedale a causa di dolori cardiaci. L’ho chiamata e mi ha raccontato cosa le è successo e quando le ho chiesto chi si prendeva cura di lei in ospedale, lei mi ha risposto ansimando: “È un bene aver ancora i soldi per comprare il servizio in questa situazione, non c’è nessuno a cui puoi chiedere qualcosa, che Dio aiuti tutti nella loro situazione in questo momento di difficoltà. In questo tempo non è falso il proverbio: “Un’amico è chi non ti abbandona nel momento del bisogno”, e non ha detto un parente nel momento del bisogno.

“Che Dio aiuti ciascuno nella sua condizione” è la stessa frase con cui tutte le donne concludono le loro conversazioni con disperazione per gli altri. Anch’io ho cominciato a ripeterla nel tempo, e ho avuto esperienze simili a quelle che hanno vissuto i miei amici, soprattutto quando stavo risistemando la mia casa, ripulendo dagli effetti dei bombardamenti e dei topi, ho scoperto che era meglio non disturbare quelli intorno a me, e ho assunto degli operai per questo scopo. Quando qualcuno mi chiedeva dei miei parenti, rispondevo: “Mi aiutano in altre cose, Che Dio aiuti ciascuno nella sua condizione”.

La mia amica e collega dice anche che le storie delle donne nei luoghi di sfollamento sono dolorose e frustranti allo stesso tempo. Una donna, ad esempio, è stata divorziata dal marito in un momento di rabbia, e la questione è stata riconciliata tra i coniugi solo dopo strenui sforzi, soprattutto perché nel luogo dello sfollamento non c’è nessuno della famiglia della moglie.

Lo specialista che conduce sedute di sostegno psicologico e sociale alle donne mi ha detto: “Ho bisogno di avere un avvocato con me, perché tutte le donne fanno la stessa domanda, cioè (Quando è valido il giuramento di divorzio?)”, e la specialista ha la sensazione che tutte queste donne siano state divorziate, forse irrevocabilmente, a causa dei problemi nelle relazioni familiari esacerbate da questa brutale aggressione e dalla facilità con cui molti uomini hanno prestato giuramento di divorzio dalle loro mogli in momenti di rabbia.

Purtroppo i negoziati si stanno concludendo senza un accordo su una tregua o un cessate il fuoco, e qui il governo sionista di guerra ha cominciato ad intensificare le sue operazioni a Rafah e ad annunciare l’inizio dell’attacco di terra, lanciando decine di raid contro case abitate, dove decine sono stati martirizzati e feriti, la maggior parte dei quali, come al solito, erano bambini, donne e uomini anziani. L’esercito ha inoltre ordinato ai residenti di spostarsi verso la zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis.

Ancora una volta, lo stato di attesa si ripete, senza una visione chiara, e ancora una volta il quadro si trasforma in dolore e sofferenza inflitti alle persone e alle donne in particolare. Fino a quando?