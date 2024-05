Voci da Gaza: giorno 214 e 215

Duecentoquattordicesimo e duecentocinquesimo giorni della guerra genocida contro Gaza, 7 e 8 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Nessun accordo né tregua: Rafah è sotto la ghigliottina dell’aggressione fascio-sionista

Più riflettiamo sulle dichiarazioni dei leader di guerra sionisti, più chiaramente mostrano la portata della loro brutalità, sadismo e sete di vedere il sangue delle vittime versato. D’altro canto, vediamo la loro insistenza ed evasività nella loro posizione sui negoziati per raggiungere un accordo per fermare la loro barbara aggressione o anche un accordo di tregua temporanea.

Ogni volta che il governo di guerra sionista annuncia di accettare un accordo, afferma che ora la palla è nelle mani del movimento Hamas, e se il movimento Hamas tarda a rispondere per studiare i termini dell’accordo, la pressione araba e internazionale viene intensificata su di loro.

Recentemente, quando Hamas ha aderito all’accordo presentatogli, la gioia del nostro popolo non è durata a lungo nel credere di aver posto fine a questa aggressione, poiché la verità è che il governo dell’entità sionista ha respinto l’accordo e stabilito altre nuove condizioni.

I leader di guerra sionisti continuano a rivelare sempre più la loro bruttezza, non solo rifiutando l’accordo che la stessa amministrazione americana ha approvato e presentato ad Hamas, ma continuando la loro proditoria aggressione contro la Striscia di Gaza in tutti i governatorati, prendendo di mira le case abitate da donne, bambini e uomini sfollati e la loro costante minaccia di eliminare il movimento Hamas, che era uno dei primi obiettivi dell’aggressione sette mesi fa, e che fino ad ora non sono riusciti a raggiungere.

Il governo di guerra sionista ha iniziato anche le operazioni militari contro la città di Rafah, dove si sono radunate circa un milione e trecentomila persone, costrette a sfollarsi da diverse zone della Striscia di Gaza su ordine dell’esercito di occupazione. I carri armati delle forze di occupazione sono penetrati nella parte orientale della città e nel valico di Rafah e li hanno bombardati con l’artiglieria. Questo avviene in un momento in cui gli aerei da guerra stanno bombardando le case dei cittadini nel centro e a ovest della città e anche le tende degli sfollati.

Quindi, in realtà, non è solo la città di Rafah a cadere sotto la ghigliottina, ma anche tutta la popolazione della Striscia di Gaza ivi presente, il che conferma che l’obiettivo primario dell’esercito nemico è quello di uccidere i cittadini. Gli stessi cittadini che ha costretto a sfollare verso sud, sostenendo che si trattasse di una “zona sicura”.

Durante le mie numerose telefonate per avere notizie delle mie amiche e colleghe, tutti mi hanno raccontato lo stato di terrore che attanagliava la gente, soprattutto dopo gli attacchi aerei sui grattacieli residenziali nel centro della città di Rafah, e il caos dovuto alla fuga dalle case verso la zona di Al-Mawasi, sulla riva del mare di Rafah, sperando di sopravvivere tra le tante tende sparse in quel luogo.

Alla luce di questa realtà, non è più possibile né fattibile per noi fare appello a qualche paese, o chiedere a qualche partito arabo o internazionale di intervenire per fermare la brutale aggressione, poiché siamo arrivati ​​a sapere che non esiste paese che abbia un interesse ad affrontare gli Stati Uniti d’America, la madrina dell’entità sionista, che sta facendo pressione su tutti i paesi affinché sostengano quell’entità, compresi i governi arabi, gli scagnozzi dei paesi coloniali, ma noi contiamo solo sulla nostra fiducia di avere diritto alla nostra terra, e abbiamo il diritto di ritenere responsabili tutti coloro che si sono schierati con l’entità usurpatrice contro il nostro popolo. Ci aggrapperemo anche alla speranza e rimarremo pazienti e risoluti finché questa calamità non finirà e arriverà un domani migliore perché ce lo meritiamo e lotteremo per ottenerlo finché siamo in vita.