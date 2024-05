Voci da Gaza: giorno 216 e 217

Duecentosedicesimo e duecentodiciassettesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 9 e 10 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Miracoli di fuga da morte certa, e gatti che impediscono un massacro contro una madre e i suoi figli

Un collega e una collega sono venuti a trovarmi. Sono stata molto felice della loro visita, che mi ha dato molti sentimenti di calorosità e intimità in questo momento difficile, e di fiducia nell’interconnessione delle relazioni umane tra le persone in pericolo. Sebbene il mio rapporto con entrambi fosse di natura professionale, un viaggio ci ha riuniti circa un anno fa per partecipare ad uno dei workshop fuori dalla Striscia di Gaza, e alcuni ponti di amicizia si sono allargati tra noi, ma non ci siamo incontrati da quel momento, e qui siamo stati riuniti di nuovo dal desiderio di rassicurarci a vicenda in questo momento di oppressione che stiamo vivendo sotto il peso della brutale aggressione sionista.

La loro visita mi ha inoltre arricchito di maggiori conoscenze sulle storie di sopravvivenza a morte certa, che sono simili ai miracoli del destino, insieme ad altri motivi per cui le persone insistono a restare a Gaza City e nel nord della città, e alla loro mancanza del desiderio di sfollarsi dalle proprie case e ambiente sociale.

La mia collega ha detto: “Sono rimasta sorpresa quando ho saputo che sei rimasta e non avevi lasciato il Paese, e che addirittura non ti sei trasferita nel sud. Sono stata anche felice che ci fossero coloro che condividevano la mia visione di restare e non essere sfollati”.

La conversazione tra noi durò per ore, raccontandoci quello che avevamo passato, l’entità del pericolo che correvamo, l’essere vicini alla morte e poi sopravvivere più volte.

Il nostro collega ha detto che dall’inizio dell’aggressione nella prima settimana, è stato costretto a lasciare la sua casa nel quartiere di Tal al-Hawa, come tutti gli abitanti del quartiere, che erano esposti al pericolo. Ha dovuto lasciare moglie e figli con i suoi parenti, ritenendo che la loro casa fosse più sicura. Quanto a lui, si rifugiò in casa di altri parenti, stava pensando di trasferirsi al sud come alcuni dei suoi parenti, ma ciò che accadde gli fece completamente cambiare idea e togliere dalla testa l’idea dello spostamento. Gli aerei d’occupazione hanno bombardato l’edificio in cui si trovavano sua moglie e i suoi figli, e quando sua moglie ha chiamato piangendo, urlando e dicendo: “Siamo stati bombardati”, lui è corso velocemente verso il loro luogo di residenza , mentre ci descrive la scena come se fosse appena accaduta: “Sono arrivato nell’edificio e ho trovato i piani alti crollati per terra sulla strada. Ho guardato a destra e a sinistra mentre piangevo per mia moglie e i miei figli. All’improvviso ho trovato mia figlia nelle mani di un giovane, che usciva da sotto le macerie, l’ho presa e l’ho caricata in macchina. Poi sono tornato e ho trovato mia moglie ferita, e l’ho portata con i due bambini in macchina e sono andato all’ospedale Al-Shifa, e lì ho visto i martiri e i feriti, donne, bambini e uomini, scene inimmaginabili. Mentre guardavo mia figlia e mia moglie ferite, in quel momento ho pensato che ciò che stava accadendo sarebbe successo ovunque fossimo, sia a Gaza city che nel sud. Voglio dire, mia moglie e i miei figli sono sopravvissuti alla morte e altri sono morti. Chi ha ancora vita da vivere vivrà”.

La nostra collega ha confermato le sue parole dicendo: “Per Dio, abbiamo visto la morte con i nostri occhi. L’esercito ha assediato la nostra zona nel campo di Jabalia per più di una settimana, e io e i bambini, due ragazze e tre ragazzi, siamo rimasti sdraiati a terra per quattro giorni, senza rumore, respiro, luce o movimento, perché sono entrati nella casa al piano di sopra e noi eravamo di sotto. Hanno cercato dappertutto e non hanno lasciato un cassetto senza aprirlo. Prima era entrato il drone dalle finestre e hanno fotografato all’interno della casa. L’ultimo atto è stato il loro ingresso in casa durante la notte. Ho sentito che volevano entrare a casa nostra. Ho detto ai bambini di dormire e di chiudere gli occhi e mi sono detta: Se ci uccidono, noi chiudendo gli occhi non vediamo niente. Le gatte dei bambini si sono sdraiate su di loro insieme alle gatte dei vicini che si erano rifugiate da noi, e così dormivano sopra tutti e quattro di noi. I soldati sono entrati nell’oscurità con una torcia.

Hanno cominciato a passare la luce due o tre volte, e nessuno di noi ha aperto gli occhi, né ha respirato.Anche le gatte sono rimaste silenziose e dopo un po’ sono usciti di casa. Non vedevo l’ora che arrivasse la mattina. Quando ho visto che la strada era vuota e che non c’erano soldati, siamo usciti di casa uno dopo l’altro e siamo andati in un ospedale vicino a noi”. Rimase in silenzio per qualche secondo, poi continuò: “Ragazzi, credetemi, quando ho capito che le gatte ci hanno protetti perché abbiamo ancora vita da vivere, ho deciso in quel momento che non sarei andata da nessuna parte e che non volevo sfollarmi. Vedremo ciò che il destino ha per noi”.

È stata anche per me l’occasione di raccontare loro come più volte eravamo scampati alla morte, soprattutto quando eravamo assediati, e io e quelli che erano con me eravamo nell’unica casa abitata sulla strada, mentre il resto delle case era vuoto perché i loro I residenti erano sfollati. Non abbiamo acceso nessuna luce né ci siamo mossi e nessuno ha sentito il nostro respiro. Quando i soldati sono passati attraverso la strada secondaria, non hanno sentito la nostra presenza ed eravamo più sicuri di essere sopravvissuti quando I bulldozer hanno lanciato una quantità di pietre all’ingresso del nostro vicolo per far passare i carri armati, supponendo che non ci fosse nessuno nel vicolo. Quanto a come ho risolto la mia esitazione riguardo all’idea dello sfollamento e alla sua cancellazione totale, è stato perché ero uscita di casa con la mia amica e parente in macchina e abbiamo visto centinaia di cittadini condurre la loro vita normale in ogni in ogni strada e in ogni quartiere che abbiamo attraversato. Poi ci siamo resi conto che non eravamo soli a Gaza City, ma che molti dei suoi residenti erano ancora rimasti.

Durante la nostra seduta, le storie che ci siamo scambiati riguardavano coloro che sono sopravvissuti alla morte, nonostante gli attacchi aerei, i bombardamenti e il crollo degli edifici. Tuttavia, coloro che sopravvissero alla morte erano destinati a sopravvivere, e per coloro che morirono, il loro tempo era finito. Nello stesso contesto, mi sono ricordata di un’amica che mi ha detto che metà della sua casa è stata distrutta da un proiettile di carro armato mentre vivevano nella parte interna e che erano tutti sopravvissuti alla morte, e che diversi giorni dopo che l’esercito aveva lasciato il quartiere, l’uomo anziano della sua famiglia morì di morte naturale quando il suo tempo era finito.

Questo è il modo in cui trascorriamo le nostre giornate e i nostri incontri con gli altri, e anche il contenuto delle nostre conversazioni nelle telefonate, sia con chi è dentro che fuori la Striscia di Gaza, su storie di sopravvissuti alla morte, ma anche del senso di insicurezza, perché il pericolo persiste finché l’aggressione sionista continua. La nostra ansia cresce ogni talvolta che il governo di guerra israeliano si ostina a rifiutare qualsiasi accordo che porti a fermare questa aggressione, perché siamo costretti a ricordare tutte le situazioni pericolose che abbiamo attraversato e sperare che non si verifichino mai più.