Voci da Gaza: giorno 218

Duecentodiciottesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 11 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Lo spettro della carestia incombe nuovamente sulla Striscia di Gaza e l’aggressione sionista continua nella sua forma più intensa.

Con l’invasione della città di Rafah da parte dell’esercito d’occupazione sionista, il controllo dei valichi di frontiera e la loro chiusura, l’intensificazione dell’assedio alla Striscia di Gaza da tutte le direzioni e anche la restrizione della circolazione dei cittadini a causa dell’intensità dell’aggressione delle operazioni militari condotte dall’esercito, lo spettro della carestia ha cominciato di nuovo a incombere, questa volta abbracciando tutte le aree della Striscia di Gaza e non solo Gaza City e il suo nord.

In effetti, non è facile per le persone accettare questa situazione, poiché ritornano alla ricerca di materiali di base per soddisfare la loro fame, e le persone non hanno più denaro per acquistare quantità di cibo da immagazzinare dopo l’aumento dei prezzi. Gli articoli di consumo cominciano gradualmente a scarseggiare nuovamente sui mercati, soprattutto le verdure e tutto ciò che riguarda il cibo.

Una mia amica, che era sfollata a Rafah, quando le ho chiesto delle loro condizioni durante l’invasione, ha detto: “Siamo ora in una seconda fase di sfollamento e le persone sono nelle strade ancora disorientate, come se avessero preso una botta in testa. Sono semplicemente sfollati e vivono in tende o in altri posti, e i numeri sono enormi”. E quando le ho chiesto informazioni sulle scorte di cibo e sui loro bisogni, ha detto: “Sfortunatamente, la maggior parte degli articoli è scomparsa e non c’è mercato”.

Mi aspettavo che ciò accadesse dopo la chiusura del valico di Rafah, poiché anche la parte egiziana ha chiesto agli automobilisti di stare lontani dalle vicinanze del valico a causa del continuo controllo dell’esercito di occupazione su di esso. Di conseguenza, i camion degli aiuti e del commercio hanno smesso di attraversare il valico di Rafah, e non vi è alcuna possibilità di un mercato a causa della brutale guerra in corso. L’esercito sionista sta combattendo contro la città e i suoi abitanti, il che impedisce anche ai commercianti di aprire i loro negozi per vendere l’inventario che avevano precedentemente.

Il figlio di una mia parente, che è stato sfollato a Deir al-Balah con la sua famiglia, dice: “Zia, una busta di pane ci è costata improvvisamente cinquanta shekel (13 dollari)”.

Davanti a noi si profila la carestia, che ha già saccheggiato i nostri corpi, e durante la quale tutti si sono sentiti oppressi e umiliati, mentre cercavano un boccone di pane per cinque mesi, fino a un mese fa, a causa della chiusura dei valichi e dell’intensificarsi dell’assedio su Gaza.

Il governo di guerra sionista sta ripetendo gli stessi piani che ha seguito negli ultimi sette mesi, e oggi sta conducendo la sua aggressione contro Rafah con l’arma della fame in aggiunta alle sue altre armi distruttive. Nonostante il precedente fallimento del governo di guerra nel fare pressioni alle forze della resistenza per obbligarli ad accettare le condizioni sioniste in cambio di un accordo di cessate il fuoco, o di una tregua relativamente lunga, il popolo affronta il proprio destino con fede. Non c’è via di fuga da ciò che è destinato a loro, indipendentemente dalle ragioni.

Tutto ciò che sta accadendo attualmente nella terra di Rafah, il logoramento della regione centrale, così come la nuova minaccia per le aree del nord di Gaza (Beit Hanoun, Beit Lahia e Jabalia), così come i quartieri a est di Gaza City, rivelano solo la frenesia con cui è afflitto il governo di guerra sionista, e la misura in cui persiste nell’insistere sull’andare avanti continuando a distruggere ogni centimetro della Striscia di Gaza, e uccidendo i cittadini senza pietà, deridendo tutti i valori umani e le leggi internazionali , sfidando il desiderio delle masse nel mondo che chiedono la fine di questa brutale aggressione, che speriamo cessi presto e che i sionisti siano ritenuti responsabili di ciò che hanno commesso contro la nostra gente.