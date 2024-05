Voci da Gaza: giorno 222 e 223

Duecentoventiduesimo e duecentoventitreesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 15 e 16 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

L’intera Striscia di Gaza, e anch’io, siamo tra le fauci delle tenaglie: un duro assedio e una feroce aggressione

Sono piena di rabbia e di un sentimento di oppressione a causa della dolorosa realtà che ci è stata imposta, sia in termini di stretto assedio perché viviamo in una vera prigione, sia in termini di spazio di movimento a causa dei continui bombardamenti indiscriminati, anche in aree ritenute relativamente sicure, e ciò avviene in concomitanza con l’accendersi della rabbia popolare in occasione dell’anniversario della Nakba e l’annuncio della fondazione di uno Stato di occupazione israeliano sulla terra di Palestina.

Ieri e oggi mi sono permessa di occuparmi un po’ delle mie preoccupazioni e, nello stato in cui siamo arrivati, era previsto che io viaggiassi per partecipare alla cerimonia di specializzazione della mia amata figlia, che ha conseguito un master in scrittura creativa dalla New York University, come le avevo promesso in precedenza, ma sfortunatamente non ho potuto mantenere la promessa, poiché anch’io, come la mia città di Gaza, siamo assediati da un nemico usurpatore, e ciò che mi addolora è che questa è la seconda volta che non sono riuscita a essere presente alla sua cerimonia di fine degli studi a causa della guerra, dei confini e dell’assedio; Tredici anni fa, nel 2011, non ho nemmeno potuto presenziare alla cerimonia in cui lei ha conseguito un master in politiche pubbliche presso l’Università di Chicago, poiché non ho potuto ottenere il visto di viaggio a causa della chiusura del valico di Rafah e persino dell’ambasciata americana durante i primi mesi della rivoluzione in Egitto. Ciò che mi fa male è che anche lei voleva che fossi con lei, ma sfortunatamente siamo separate da un’aggressività travolgente, che ci costringe a rimanere soli in questo giorno.

(Foto AP) La mia amica sta cercando di viaggiare per cure, ed è stata costretta a sfollarsi a Rafah. Dopo aver ottenuto l’approvazione per le cure all’estero, stava aspettando di essere inclusa nel registro di viaggio, ma quello che sta succedendo con la chiusura del valico e l’attacco di terra a Rafah hanno ostacolato il suo diritto e quello di altri pazienti a viaggiare per ricevere cure, soprattutto perché le condizioni di salute di alcuni di loro erano peggiorate e alcuni di loro sono morti prima di ottenere il diritto alle cure.

Ciò che in realtà accade quotidianamente è che la tenaglia sionista si stringe sempre più sulle nostre vite, al punto che non sappiamo più quando, dove e come finirà questa odiosa aggressione, e la situazione diventa sempre più difficile e complessa in tutte le aree della Striscia di Gaza e a tutti i livelli.

Questo assedio rientra nel quadro della guerra psicologica commessa dal nemico sionista contro il nostro popolo, sia interrompendo di tanto in tanto le comunicazioni telefoniche e Internet, in modo da isolarci dal mondo e lasciarci nell’incapacità di comunicare con i nostri cari e avere le notizie gli uni degli altri, o ciò che va oltre la guerra della fame che sempre incombe davanti ai nostri occhi. Per un’intera settimana, il soffocante assedio economico si è intensificato, dopo che l’esercito ha chiuso tutti i passaggi alla circolazione delle persone tra il nord e il sud della Striscia di Gaza o dalla Striscia di Gaza, verso l’esterno e viceversa, e ha anche impedito il passaggio di camion commerciali e di aiuti umanitari. Ha bloccato l’ingresso di merci a Gaza e siamo tornati di nuovo alla ricerca di materiali di base, verdure e latte per neonati, ma non troviamo nulla da comprare nei mercati.

La cascata di sangue che sgorga da martiri e feriti non si ferma ancora, al punto che gli spazi dei vecchi e dei nuovi cimiteri non possono più accogliere altre migliaia di corpi, e l’esercito sionista continua a distruggere e far saltare in aria le case per non lasciare spazio in cui le persone possano rifugiarsi.

Ciò che è divertente e triste allo stesso tempo è che i messaggi che l’esercito sionista consegna nelle zone dell’aggressione nel sud-est e nel nord di Gaza City, esortandoli a recarsi in ciò che resta delle case “lussuose” nella parte occidentale di Gaza Città, sapendo che anche questo ovest è sottoposto a bombardamenti e molti edifici vengono presi di mira quotidianamente.

Forse ciò che ci scalda il cuore nonostante il dolore è l’escalation della rabbia popolare nella Cisgiordania occupata, con la crescente frequenza della sua espressione attraverso scontri armati e manifestazioni popolari che chiedono la fine di questa brutale aggressione, che rafforza le nostre speranze che il prossimo futuro possa mettere fine all’arroganza del nemico e questa aggressione finirà.