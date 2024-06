Voci da Gaza: giorno 232 e 233

Duecentotrentaduesimo e duecentotrentatreesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 25 e 26 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

AP Photo/Ashraf Amra

La vita delle donne e degli uomini sfollati nei centri di accoglienza: malattie, povertà e violazione dei diritti

Quando ho attraversato Al-Nasr Street, per due giorni consecutivi, sono rimasta sorpresa dalla presenza di un gran numero di persone che vagavano nelle strade laterali, verso la panetteria e verso i punti commerciali, mentre la vita tornava in questa strada, che era quasi morta.

Anche se il figlio della mia parente mi aveva precedentemente informato che le persone si erano nuovamente rifugiate nel quartiere di Al-Nasr, non mi aspettavo di vedere una tale quantità di persone per strada in fila per prendere l’acqua. Una fila di quasi cento metri con dei contenitori gialli, con accanto bambini, donne e uomini di diverse età. Ho guardato a destra e a sinistra e ho trovato le scuole su entrambi i lati della strada affollate di gente, così come la clinica svedese affiliata all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA), tutti venuti dal nord di Gaza City in seguito all’invasione dell’esercito sionista della città di Jabalia e del suo campo e anche di Beit Lahia per la terza settimana consecutiva, che ha costretto i residenti a fuggire a Gaza City per sfuggire all’inferno dell’aggressione oppressiva, e sfortunatamente si ritrovano in una condizione ancora più opprimente in termini di mancanza di illuminazione o di qualsiasi tipo di combustibile, mancanza di acqua e distruzione della rete di comunicazione nella regione. Inoltre, non esiste alcun punto di ambulanza in caso di emergenza, dopo la distruzione del complesso ospedaliero di Al-Shifa e di tutti i punti che fornivano piccoli servizi medici che precedentemente si trovavano nelle sue vicinanze.

Per quanto riguarda queste scuole, che sono affollate di donne, bambini e uomini sfollati dal nord, non sono più ufficialmente adatte come centri di accoglienza, soprattutto dopo che sono state evacuate con la forza dagli sfollati durante i precedenti cicli di bombardamenti e invasioni di terra. Ora sono mezzo distrutte, senza muri, finestre o qualsiasi tipo di infrastruttura. In particolare, durante la recente invasione del complesso ospedaliero di Al-Shifa, anch’esso completamente distrutto insieme alla maggior parte delle piazze residenziali nelle sue vicinanze.

La mia collega psicologa, mi ha detto dopo aver frequentato queste scuole per motivi di lavoro: “Le donne soffrono di una grave carenza dei loro bisogni primari, siano essi cibo, acqua o beni di prima necessità come assorbenti per donne e bambini, abiti da preghiera che usano come uniformi, materiali per l’igiene personale e sterilizzatori”. Ha inoltre sottolineato la sofferenza causata dall’accumulo di immondizia vicino alle scuole, che ha contribuito alla diffusione di zanzare e mosche e causato diverse malattie, soprattutto nei bambini, come la diarrea, che provoca disidratazione, nonché malattie della pelle, oltre alle malattie del torace derivanti dal fumo degli incendi di legna da ardere e carbone, che vengono utilizzati come combustibile per tutti gli usi. Mi ha informato della diffusione dell’epatite nei suoi vari gradi, oltre all’esacerbazione di malattie croniche tra molti uomini e donne sfollati, poiché non sono disponibili cure per tutte le malattie.

Nei centri di accoglienza sono diffuse anche molteplici forme di violenza domestica e sociale, manifestazioni di sfruttamento in tutte le sue forme, soprattutto nei confronti di donne e bambini, che richiedono supporto legale e protezione. Dopo una visita ai centri di accoglienza, anche la nostra collega avvocatessa mi ha detto che la conoscenza giuridica è così scarsa che alcune donne hanno riferito che i loro mariti avevano prestato loro giuramento di divorzio molte volte oltre il limite legale, e non sapevano se avessero effettivamente divorziato pur continuando la loro vita matrimoniale. Una delle sfollate le ha detto: “Mi ha imprecato cento volte, forse adesso sono seduta con lui nel proibito, che ne so io?”, mentre un’altra ha detto che hanno sposato la loro piccola figlia, che ha meno di 14 anni, per colmare il loro bisogno e povertà. L’avvocatessa ha aggiunto che la violazione dei diritti delle donne alla custodia e al mantenimento dei figli è chiaramente diffusa in tutti i luoghi di sfollamento da lei visitati per fornire consulenza alle donne.

È vero che i problemi dello sfollamento e le sue conseguenze sono simili in tutti i centri di accoglienza e nei campi a tutti i livelli, poiché i diritti umani sono completamente violati dal governo di guerra sionista, in particolare la violazione del diritto all’alloggio a causa dello sfollamento forzato, e la violazione del diritto alla sicurezza umana, ma ciò che le donne e i loro bambini soffrono nei centri di accoglienza di Gaza City è indescrivibile a causa dell’assedio e dell’assenza di qualsiasi organismo ufficiale in grado di controllare i crimini sociali commessi contro di loro. Inoltre, i comitati amministrativi nella maggior parte dei centri non hanno un’autorità ufficiale, il che rende le cose più difficili, poiché c’è il sospetto di abuso di influenza e ingiustizia, che impedisce alle donne di sporgere denuncia. Una delle donne ha detto a una nostra ricercatorice sul campo: “Lasciamo le cose come stanno. È meglio non lamentarsi. Lamentarsi è uno scandalo e poi tutta la scuola saprà la tua storia, e non stanno mai dalla parte della donna. Pensano sempre che l’uomo e il ragazzo abbiano ragione. Lasci perdere.”

Sfortunatamente, questi problemi e la conseguente frustrazione e rabbia hanno superato il mio sentimento di gioia per il ritorno della vita nei quartieri occidentali di Gaza, perché sì, vogliamo che le persone e la città ritornino alla vita e al movimento, ma ad una vita migliore e dignitosa e con meno problemi e violazioni.