Voci da Gaza: giorno 234 e 235

Duecentotrentaquatresimo e duecentotrentacinquesimo giorno della guerra di sterminio di Gaza, 27 e 28 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Riceviamo quotidianamente notizie su cose accadute durante l’oscurità e la crudeltà dell’aggressione sionista alla Striscia di Gaza.

Ogni giorno cerco di prepararmi psicologicamente a tutto ciò che potrei sentire sugli avvenimenti accaduti e che non ho potuto conoscere al momento in cui si sono verificati a causa di questa crudele e barbara aggressione, in quanto il governo di guerra sionista, tagliando l’energia elettrica, ci ha privato di ricevere notizie dettagliate sui luoghi dei crimini di genocidio che stavano commettendo e hanno anche impedito la comunicazione tra la popolazione della Striscia di Gaza, interrompendo le comunicazioni e Internet per lunghi periodi, spesso settimane. Il grave assedio imposto a Gaza City e al suo nord ha contribuito a un’ulteriore interruzione delle notizie tra il nord e il sud, impedito allo stesso tempo i movimenti tra di loro.

Pertanto, per tutti questi motivi, siamo bombardati da sorprese inaspettate, alcune delle quali a volte piacevoli, ma la maggior parte tristi e dolorose.

La mia collega, che ho visto qualche giorno fa, è stata felice di incontrarmi perché pensava che fossi fuori Gaza City, e mi ha detto: “Per Dio, la notizia migliore è stata quando ho saputo che eri a Gaza, ho sentito che non ero sola”. Capisco molto bene i suoi sentimenti, poiché anch’io sono stata felice di incontrarla, e ho già avuto un’esperienza simile quando ho incontrato una mia amica e ho avuto la conferma che era ancora a Gaza. Ma allo stesso tempo, sono stato rattristata dalla tristezza della mia collega, che mi ha detto di aver perso sua sorella e sua nipote, martirizzate due mesi fa, e che sua figlia aveva riportato ferite multiple, ma si era ripresa.

Quando sono passata davanti a una strada vicino alla casa, che non avevo attraversato dall’inizio dell’aggressione perché bloccata dalle macerie delle case distrutte e chiusa fino a poco tempo fa, ho guardato entrambi i lati della strada come se li vedessi per la prima volta. Le sue caratteristiche principali erano quasi scomparse e macerie e distruzione coprivano la restante metà delle facciate delle case e dei negozi. Poi ho detto all’autista che volevo fermarmi al supermercato se c’era ancora, ma anche se l’autista conosceva bene la sua posizione, ci è passato davanti senza fermarsi. Dopo aver superato il posto, ho avvisato l’autista che il negozio era all’incirca a metà della strada e noi eravamo alla fine, quindi siamo tornati nuovamente a cercarlo finché non l’abbiamo trovato, notando una donna e un giovane con borse di acquisti che uscivano da un muro distrutto e annerito da un probabile incendio. Entrai e vidi l’oscurità ricoprire le pareti e qualche merce su ciò che restava degli scaffali. Ho chiesto al giovane, il figlio del proprietario del negozio, cosa fosse successo. Si è scoperto che durante l’invasione del quartiere da parte dell’esercito sionista erano cadute diverse granate. Dopo un po’ ho sentito qualcuno accogliere la mia presenza, quindi mi sono voltata per vedere il secondo figlio appoggiato a un bastone a causa della gamba amputata. Mi sono rattristata per lui, soprattutto perché nei suoi occhi appariva un dolore profondo. Mi ha detto che è sopravvissuto miracolosamente quando la bomba è caduta sulla casa vuota accanto, ma le schegge hanno ucciso suo zio, sua moglie e la loro famiglia. Quanto a lui, è rimasto ferito e gli è stata amputata una gamba. Ha detto: “Questo è il mio destino, grazie a Dio in ogni caso”.

Nella mia telefonata di ieri con mia sorella, nel corso della conversazione, ha detto che la nostra parente è ancora triste per sua nipote che è stata martirizzata insieme a suo marito. Era l’unica figlia femmina tra un gran numero di maschi e viveva all’estero fin dalla nascita, poi ha sposato un suo parente residente a Gaza, “cioè è venuta a morire a Gaza”, secondo il parere di mia sorella. Quando le ho chiesto quando è successo, mia sorella è rimasta sorpresa che non lo sapessi, soprattutto perché l’incidente è accaduto più di un mese fa. Così le ho raccontato storie simili e le ho detto: “Molti eventi sono accaduti ai miei amici e colleghi e non ne sapevo nulla fino a mesi dopo. Come facevo a saperlo? Le comunicazioni sono sempre interrotte, le notizie della morte di tante persone si accumulano quotidianamente, al punto che non riesco a dar loro seguito, e quello che è successo ieri diventa notizia vecchia rispetto a quello che succede oggi”.

Per due giorni sono stata preoccupata per une delle mie migliore amiche che è in una tenda a Mawasi Rafah, perché le comunicazioni nella zona non sono disponibili, e dopo che una parte delle tende sono state bruciate a causa dei bombardamenti , non potevo sentirmi tranquilla. Non potevo stare tranquilla a causa della mia preoccupazione per lei, soprattutto perché è malata e ha bisogno di cure e di un controllo medico quotidiano, finché non ho potuto aver con difficoltà sue notizie, dopo aver contattato più di dieci colleghe e amiche.

Ancora una volta, questo è il caso di tutti noi che soffriamo le conseguenze di questa barbara aggressione, che dall’inizio ha commesso ogni crimine possibile e immaginabile contro il popolo della Striscia di Gaza. Qui dormiamo e ci svegliamo in un stato di attesa nella speranza che questa aggressione finisca presto.