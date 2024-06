Voci da Gaza: giorno 236 e 237

Duecentotrentaseiesimo e duecentotrentasettesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 29 e 30 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

I crimini di genocidio contro la popolazione della Striscia di Gaza continuano: uccisioni, distruzione e fame

I leader bellici sionisti insistono nel continuare la loro aggressione senza precedenti rispetto a tutto ciò che è accaduto nella maggior parte delle guerre nel mondo, sia per il modo brutale in cui uccidono le persone, sia per gli di strumenti di distruzione di massa che l’esercito sionista utilizza nel nord, nel sud e nel centro della Striscia di Gaza. Non esiste più un luogo sicuro dove ripararsi, ignorando la decisione della Corte Penale Internazionale e della Corte Internazionale di Giustizia. Quel che è peggio, è che dopo l’emissione della decisione di fermare i crimini di genocidio contro i civili, l’esercito sionista ha commesso deliberatamente e premeditatamente diversi crimini a Jabalia e Beit Lahia, e altri nelle regioni centrali, a est di Rafah. Anche a ovest di Rafah, dove in precedenza aveva invitato le persone a rifugiarsi, ha bruciato le tende degli sfollati, uccidendo dozzine di martiri in un deliberato crimine di genocidio. L’ aggressione continua ancora. Non si ferma per nessun motivo.

L’assedio continua ancora, con i valichi chiusi e il divieto d’ingresso di aiuti umanitari e beni commerciali nella Striscia di Gaza, nonché l’ingresso di carburante, che minaccia di chiudere gli ospedali del sud e quindi di interrompere i loro servizi alla popolazione. Solo questo assedio è considerato un crimine di guerra dal punto di vista legale, poiché viola il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale , in termini di diritto dei civili durante le guerre al cibo, alle cure, alle medicine, al movimento e alla libertà di movimento per salvarsi.

Va notato che l’esercito sionista si concentra sull’uccisione deliberata di civili, soprattutto bambini e donne, in tutti i suoi obiettivi. Le statistiche delle Nazioni Unite e di altre istituzioni della comunità internazionale per i diritti umani hanno dichiarato che la percentuale di bambini martiri è di circa 41% del totale di entrambi i sessi nella Striscia di Gaza, cioè circa 15 mila bambine e bambini, e questo numero è numericamente considerato il numero più alto di bambini uccisi in qualsiasi guerra, ed è equivalente al numero di bambini uccisi in tutte le guerre nel mondo in quattro anni. Anche la percentuale di donne martiri ha raggiunto circa il 29%, ovvero circa 10.500 donne, oltre a prendere di mira uomini civili, vecchi o giovani, che non hanno alcun legame stretto o lontano con alcuna azione militare.

Il fatto di prendere di mira i civili da parte dell’esercito sionista, in particolare donne e bambini, non sorprende. Uccidendo i bambini, si distrugge la generazione futura, che, se sopravvive, si vendicherà quando crescerà sui genitori e sulle famiglie. Allo stesso modo, uccidendo le donne, uccide gli uteri che potrebbero dare alla luce una generazione successiva che potrebbe vendicarsi. Questa è l’idea fascista che l’esercito sionista adotta e applica in pratica quando lancia raid aerei sulle case che sostiene appartengano alle persone che cerca, ma sa che sono vuote e senza residenti. Ma dato che queste case sono affollate di persone, le bombarda per uccidere il maggior numero di residenti nelle vicinanze , sapendo che sono affollate di donne e bambini. Poi afferma che non aveva intenzione di uccidere.

La continuazione di questa aggressione e il rifiuto del governo di guerra sionista di accettare qualsiasi accordo per porvi fine riflette la portata della sua insistenza nel portare avanti i suoi piani bellici per eliminare il nostro popolo, non solo nella Striscia di Gaza ma anche in Cisgiordania.

Ma il nostro popolo, che rispetta i giusti diritti nella propria terra, sa che questa aggressione finirà inevitabilmente e che il domani è vicino per chi lo aspetta.