Voci da Gaza: giorno 248 e 249

Duecentoquarantottesimo e Duecentoquarantanovesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 10 e 11 giugno 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

L’attività delle organizzazioni femminili e della società civile nel fornire sostegno alla popolazione ispirano ottimismo nonostante tutte le tragedie di questa aggressione

Dall’inizio dell’aggressione nella Striscia di Gaza, la società civile femminile e le organizzazioni umanitarie si sono attivate il più possibile per fornire sostegno materiale e morale alla popolazione di donne e uomini sfollati, sia in termini di fornitura di biancheria da letto e coperte che in termini di fornitura di cibo alle persone nei centri di accoglienza.

Tuttavia, con l’intensificarsi dell’assedio nella città di Gaza e nel suo nord, non è stato facile fornire questi servizi, soprattutto in luoghi sotto il raggio dei bombardamenti, e anche a causa del serrato assedio della città di Gaza e il divieto totale dell’ingresso di aiuti o anche di merci ai commercianti. Ma circa due mesi fa, cioè durante Eid al-Fitr (la festa dopo il Ramadan), gli aiuti hanno cominciato ad arrivare a Gaza City e nel suo nord, anche se scarsi e intermittenti. Si basavano su farina e cibo in scatola, ma erano privi di frutta, verdura e qualsiasi tipo di carne, e lo spettro della carestia rimaneva costantemente incombente all’orizzonte.

Poiché la situazione della sicurezza è rimasta relativamente stabile in alcune aree durante questi due mesi, le organizzazioni delle donne hanno colto l’opportunità per fornire supporto psicologico, sociale e legale a donne e bambini. Hanno inoltre fornito sostegno umanitario in collaborazione con istituzioni umanitarie che si coordinano attraverso il Programma alimentare mondiale per portare vari aiuti alle donne e alle organizzazioni della società civile, che a loro volta li distribuiscono alle persone e alle famiglie.

Durante la scorsa e questa settimana, i lavori sono proseguiti a pieno ritmo nel nostro centro, dopo che sono state effettuate alcune riparazioni su una parte dei danni. Abbiamo lasciato i lavori importanti per un altro momento. Così, l’ufficio è diventato di nuovo sinile ad un alveare, poiché tutti i colleghi, uomini e donne, hanno lavorato duramente per fornire sostegno alle donne precedentemente sfollate. Abbiamo fornito loro supporto psicologico e legale per più di due mesi.

I colleghi lavorano con gioia e fede senza sosta. Dicono che sono felici di ritrovare le loro energie e la loro forma fisica e si sentono orgogliosi di servire le persone nonostante tutte le difficoltà che affrontano personalmente. Ad esempio, uno di loro ha visto morire la madre, e il terzo giorno ha ingoiato il suo dolore ed é andato a lavorare.

Inoltre, le mie colleghe hanno lavorato instancabilmente per molti mesi, ignorando il dolore causato da questa aggressione, in quanto tutte hanno sofferto per l’amarezza della perdita, e hanno fornito supporto psicologico e legale alle donne nei centri per sfollati senza paura o ansia, ma piuttosto con una determinazione nel lavorare ogni giorno che ispira orgoglio. Lo hanno fatto anche se alcuni centri di accoglienza si trovano in zone pericolose, come lo sono le case di alcune colleghe. Una di loro dice: “Prima ci sentivamo sconvolti quando vedevamo la sofferenza delle donne e il loro bisogno di sollievo psicologico e la nostra incapacità di stare con loro. Ma ora ci sentiamo felici perché abbiamo offerto loro una mano, anche se solo un po’.”

Per quanto riguarda il divario principale, esso si verifica quando l’esercito sionista entra nei quartieri via terra. Nelle zone assediate e bombardate intensamente, nessuno può muoversi, e le donne nei centri di accoglienza cercano di salvare prima le loro vite e quelle dei loro figli, e ogni volta che l’esercito sionista bombarda le scuole, la gente corre a scappare dall’inferno delle granate e dei missili per trovarsi di nuovo in strada.

Ho chiesto informazioni ad una mia collega, che vive nel quartiere di Al-Zaytoun a sud di Gaza city, dove i bombardamenti non si fermano. Ha vissuto personalmente lo sfollamento ed è ancora costretta a lasciare la sua casa di tanto in tanto, molte volte è dovuta uscire di casa e tornarvi più tardi.

Ha riso amaramente e ha detto: “Non puoi contare le volte professoressa, usciamo quando le bombe cadono come pioggia e in quel momento ci troviamo completamente disorientati. Tre settimane fa siamo siamo usciti di casa e abbiamo cominciato a correre senza meta. Siamo andati alla scuola Al-Falah, hanno bombardato anche li, e non sapevamo più dove andare”. Questa stessa collega ha perso le sorelle e le figlie nei primi mesi della guerta e non si è ancora ripresa dal dolore. Tuttavia va in giro con i suoi colleghi e il resto del personale scolastico per sostenere le donne e i loro figli.

Gli sforzi delle donne e delle istituzioni umanitarie nella Striscia di Gaza, soprattutto nella città di Gaza e nel suo nord, hanno un impatto inevitabilmente positivo, in termini di risoluzione di molti problemi sociali, da un lato, e di fornitura di supporto materiale e logistico in risposta ai bisogni delle donne, dall’altro. Nonostante gli ostacoli che affrontiamo mentre lavoriamo, sia in termini di carenza di materiali di base nei mercati, sia perché le autorità di occupazione hanno impedito l’ingresso di camion di merci umanitarie nella città di Gaza e nel nord della città. Ci sono anche ostacoli legati alla gestione impropria di alcune scuole, trasformate in centri di sfollamento a causa del controllo decisionale da parte di alcuni gruppi familiari o sociali influenti e alla loro insistenza nel passare tutto attraverso di loro per motivi di bullismo. Purtroppo, questo è lo stile virile praticato da coloro incaricati di gestire e supervisionare queste scuole, e si sono verificati diversi incidenti che hanno impedito alle squadre di lavoro di fornire benefici a donne e bambini in alcune scuole.

Tuttavia, lo sforzo di lavorare continuerà il più possibile finché non supereremo questa pericolosa aggressione e le dure prove che hanno colpito la popolazione qui nella Striscia di Gaza.