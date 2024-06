Voci da Gaza: giorno 250 e 251

Duecentocinquantesimo e duecentocinquantunesimo giorno della guerra di sterminio di Gaza, 12 e 13 giugno 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Non ci sono tribunali che decidono e nessuna sentenza viene applicata a causa della continua aggressione sionista, mentre le donne ne pagano il prezzo

La signora che ci ha chiamato si è precipitata dicendo: “La situazione va avanti da molto tempo, professoressa, e ogni giorno diciamo: Dio provvederà domani, ma non c’è ne accordo ne altro, e i tribunali sono chiusi e non c’è polizia. E fino a quando?” Mi sono resa conto che aveva un caso in tribunale e che non era stata emessa alcuna sentenza nei suoi confronti a causa del genocidio, o che aveva una sentenza che non era stata attuata. In effetti, dalla sua spiegazione risultava chiaro che era in conflitto con suo marito per più di un anno prima dell’attuale aggressione, e che era una madre affidataria e che i suoi figli erano con lei. Poi l’aggressione è iniziata e continuata, e ogni volta è stata spostata da un posto all’altro, i costi finanziari sono aumentati. Lei non lavora e non ha soldi, e suo marito non paga gli alimenti per i bambini, e poiché è ancora legalmente sposata, questo le impedisce di registrarsi per ricevere gli aiuti indipendentemente. Quanto al marito, riceve tutto l’aiuto assegnatogli, ma lo dona alla sua famiglia (sua madre, suo padre e il resto dei membri della famiglia), privando lei e i suoi figli di tutto ciò. Ovviamente, ora non esiste più una polizia esecutiva che obblighi il marito a pagare gli alimenti stabiliti in precedenza dal tribunale.

Questa aggressione sionista, come accade in tutte le guerre del mondo e nelle società simili alla nostra, ha rivelato due volti contraddittori. Il primo è positivo, in termini di buona interazione e solidarietà tra le persone e di consolidamento dei rapporti umani, ma purtroppo, d’altro canto, ha rivelato l’altro lato perfido e brutto di quei rapporti, soprattutto quelli familiari. Nonostante la paura che viviamo e la possibilità che qualsiasi persona nella Striscia di Gaza possa evaporare nell’aria da un momento all’altro e non avere nemmeno una tomba in cui essere sepolta, rimangono due detti che si ripetono qua e là o: “Che Dio abbia pietà di lui, è stato generoso” oppure “Che Dio abbia pietà di lui, ai morti non viene concesso nulla tranne la misericordia, ma le persone furono sollevate da Dio, specialmente la sua famiglia. La sua morale era cattiva.”

Ciò che è anche un peccato è che alcune persone non imparano, e forse credono di essere immortali, e a causa di disaccordi precedentemente banali, agiscono in modo estremamente egoistico e maltrattano i loro figli o i loro parenti di primo grado, siano essi padri, madri, mogli o mariti, così come zie, nonne e nonni. Uno di loro ha persino viaggiato con la sua seconda moglie e i loro figli e sono fuggiti dall’inferno di questa guerra, lasciando i suoi figli dalla sua ex moglie bruciare con la madre in questo inferno, senza chiedere informazioni sulla loro situazione, senza lasciargli soldi o un posto dove rifugiarsi.

Riceviamo quotidianamente chiamate e richieste, oltre a messaggi tramite il sito web del centro, la pagina Facebook e le nostre pagine personali, in cui le donne si interrogano sui loro diversi diritti, soprattutto in seguito al martirio dei mariti, e si lamentano dell’ingiustizia del suocero, cognato o suocera, in quanto la vedova non merita nulla, e alcune di loro vengono espulse dal luogo di residenza anche se si trattava di una tenda da sfollati, al fine di prendere gli aiuti o qualsiasi aiuto finanziario destinato alle famiglie dei martiri e ai loro figli. Una delle donne ha chiesto: “Come posso ottenere i documenti per la registrazione dell’eredità? Mio marito è un martire”. Quando le ho fatto una serie di domande per sapere dove risiedeva, il numero dei suoi figli e delle sue figlie, se il padre o la madre di suo marito erano ancora vivi, e altre domande, lei ha risposto a tutti i punti e poi ha detto: “Ma, l’assistenza finanziaria ai figli di un martire puo essere ereditata dalla sua famiglia?”. Le ho risposto subito: “Certo che no. L’aiuto forfettario non è una pensione mensile di cui possono beneficiare i genitori di tuo marito, perché è una donazione da parte di persone o entità specifiche per sostenere la famiglia e i figli del martire in queste difficili circostanze”.

Ci contattano anche le donne che hanno diritti finanziari – alimenti per la moglie, alimenti per i figli, la dote differita o i mobili della casa, il valore dei gioielli d’oro e qualsiasi altro debito – poiché molte donne non ricevono nessuno di questi importi perché i loro mariti o gli ex mariti si rifiutano di pagare, nonostante alcuni siano finanziariamente capaci. Quindi, soprattutto nel caso di una donna che ha la custodia dei figli, si trova in reale bisogno perché non ha nulla per sostenerli, oltre al problema di non ricevere aiuti, poiché il Ministero dello Sviluppo non registra una donna come capofamiglia a meno che non sia divorziata o vedova, e anche una donna divorziata deve dimostrare di risiedere in un’abitazione separata dalla famiglia paterna, ignorando che questa travolgente aggressione ha fatto sì che gli estranei vivessero insieme anche in una tenda, in un’aula scolastica o, nel migliore dei casi, in un appartamento in affitto.

I comitati di aiuto affiliati alle moschee o alle scuole della zona residenziale trattano allo stesso modo le donne. Non si preoccupano nemmeno di fornire l’aiuto prescritto alle donne sole, nonostante la loro età. La risposta è immediata: “Il turno è per famiglie in base al numero dei membri della famiglia”. Cosi mi ha risposto il responsabile degli aiuti della nostra regione. Faccio notare però che il ruolo non spetta mai a queste donne.

Nei luoghi di sfollamento sorgono quotidianamente disaccordi e pressioni psicologiche dovute alla mancanza di denaro e di materiali di base come cibo, bevande, ecc., oltre al grave sovraffollamento del luogo, sia all’interno della tenda, della scuola o degli appartamenti. Tutto ciò ha generato reali problemi nei rapporti tra i familiari o con i vicini, e non immaginiamo che ciò finirà semplicemente con la fine dell’aggressione, perché la base dei rapporti è il sostegno reciproco e la coesione in condizioni di guerra come è in tempo di pace, e in ogni caso le donne pagano sempre un prezzo alto a causa della discriminazione. Ciò accade a loro sia negli usi e costumi o nelle leggi che non c’è nemmeno nessuno che le applichi.