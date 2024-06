Voci da Gaza: giorno 253

Duecentocinquantaquatresimo e duecentocinquantacinquesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 16 e 17 giugno 2024

I giorni e le notti dell’Eid al-Adha si trasformano in massacri contro la popolazione assediata di Gaza

L’aggressione sionista continua, nonostante l’ottimismo della gente secondo cui una relativa calma avrebbe dovuto esserci durante i giorni dell’Eid al-Adha, ma la realtà sul campo è diversa. L’esercito sionista ha commesso una serie di crimini, prendendo di mira le case delle persone a Khan Yunis, Il distretto centrale e la città di Gaza, trasformando l’Eid in una catastrofe per un certo numero di famiglie. A questo nemico importa solo che la nostra gente viva costantemente varie tragedie, sia durante l’Eid, sia di venerdì o in qualsiasi altro giorno, indipendentemente dall’occasione. In questo contesto ricordiamo la terribile escalation militare sionista durante il mese del Ramadan e dell’Eid al-Fitr.

La scorsa notte è passata ed eravamo preoccupati per la possibile intensificazione dei bombardamenti dopo che una casa del quartiere in cui viviamo è stata preso di mira.

Questo attacco non è nuovo, poiché anche un edificio vicino è stato bombardato alla vigilia dell’Eid, portando al martirio di almeno sette persone. Questo è ciò che cerca il nemico sionista, provocare paura e terrore tra la gente, soprattutto durante le festività, costringendola in un momento di debolezza a rivelare ciò che potrebbe sapere sui luoghi in cui sono detenuti i prigionieri israeliani. Ciò coincide con il fatto che il governo di guerra sionista continua a diffondere un messaggio forte nei media, che include l’incitamento del pubblico con l’intimidazione a volte e l’esortazione a fornire qualsiasi informazione al riguardo.

Mi sono sentita molto triste dopo aver chiamato una delle giovani donne per farle gli auguri per l’Eid. Lei ha detto in risposta alla mia domanda spontanea su cosa avrebbe fatto durante l’Eid: “Cosa vogliamo fare per l’Eid? niente da fare, davvero. Siamo stati privati ​​anche della visita alla famiglia perché non ci sono più familiari. Sono morti tutti. Il giorno di festa che mi renderà molto felice è quando potranno estrarre il corpo di mia madre da sotto le macerie e seppellirla”.

Le voci dei bambini per strada sono inaudibili, perché non fanno rumore in assenza delle altalene che vedevo sulla strada laterale ogni volta che venivo durante le feste a trovare i miei parenti che vivevano qui. Purtroppo nella strada non c’è più spazio che possa ospitare anche una piccola altalena. Da un lato si sono accumulate le macerie delle case distrutte e dall’altro i sacchi della spazzatura all’incrocio del vicolo.

La figlia di una mia parente dice: “Ci manca visitare la tua casa durante l’Eid zia. Ci regalavi cioccolatini costosi e buoni, sacchetti per i bambini e ci davi soldi per l’Eid nelle nostre mani. Ora dai soldi alla mamma”. Sua sorella ha detto: “Venivamo da te il primo giorno dell’Eid, e ritornavano da te anche il terzo giorno, e… e… e un fiume di ricordi si è aperto per tutti gli abitanti, uomini, donne e bambini della casa. Regnava il sapore della tristezza in gola, sia per una casa andata perduta nei bombardamenti, sia per beni personali perduti.

Questo non è soltanto il nostro caso, ma di tutte le persone nella Striscia di Gaza i cui sogni sono evaporati dopo tutti questi mesi di aggressione crudele e brutale. Il sogno degli studenti del successo e dell’inizio di un nuovo anno, il sogno dei laureati e delle laureate di un lavoro o un’opportunità di viaggio, il sogno degli innamorati del matrimonio, il sogno degli adulti di andare all’Hajj e i sogni dei bambini di nuovi vestiti per l’Eid e di piccoli sacchetti per raccogliere i soldi dell’Eid per comprare giocattoli.

Il perfido nemico sionista ha spento la gioia dell’Eid e ha portato con sé migliaia di sogni che rimarranno un ricordo indimenticabile con le anime dei martiri.