Webinar 2025 “In viaggio verso la Palestina”

Da luglio a novembre la campagna Ponti e non Muri di Pax Christi ha promosso e realizzato il ciclo di webinar “In viaggio verso la Palestina”, un percorso di (in)formazione che ha dato spazio alle voci di attivisti, difensori dei diritti umani, cittadini che lottano ogni giorno contro l’apartheid imposto da Israele e giornalisti che documentano e denunciano le violazioni dei diritti del popolo palestinese.
Non semplici incontri online, ma momenti di verità e testimonianza diretta: palestinesi che raccontano cosa significa vivere sotto occupazione, israeliani antisionisti che si oppongono alle politiche del proprio governo, attivisti impegnati nella resistenza civile, reporter indipendenti che ogni giorno informano il mondo su ciò che accade nella Palestina occupata.
“In viaggio verso la Palestina” ha voluto rompere il silenzio, contrastare la disinformazione e creare uno spazio di consapevolezza collettiva. Perché conoscere è il primo passo per scegliere da che parte stare.
Per chi non ha potuto partecipare in diretta, o desidera riascoltare gli interventi, sono disponibili le registrazioni audio in formato MP3 di tutti i webinar. Un archivio di voci, analisi e testimonianze che continuano a parlare, informare e mobilitare.
Il viaggio non si ferma.
- ISRAELE E PALESTINA: LA STORIA DIETRO AL GENOCIDIO con NORBERTO JULINI, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. SCARICA il webinar
- TESTIMONIANZA DA GAZA con LETIZIA, operatrice umanitaria e medical coordinator di ritorno da Gaza. SCARICA il webinar
- L’INFORMAZIONE INDIPENDENTE IN DIFESA DELLA PACE con MERON RAPOPORT, giornalista di +972 Magazine. SCARICA il webinar
- LA SOCIETA’ ISRAELIANA E LA CISGIORDANIA OCCUPATA con Guy, attivista israeliano dell’associazione Ta’ayush. SCARICA il webinar
- IN MISSIONE CON LA CAROVANA SOLIDALE VERSO RAFAH con ALFIO NICOTRA, Un Ponte Per ed esecutivo AOI (Associazione delle Ong Italiane). SCARICA il webinar
- “SOTTO IL CIELO DI GAZA”: SCUCIRE LA NOSTRA BOCCA PER DIRE LA VERITA’ con BETTA TUSSET e NANDINO CAPOVILLA, autori del libro. SCARICA il webinar
- L’EDUCATIONAL BOOKSHOP, LA FORZA DELLA CULTURA con AHMAD MUNA, proprietario dell’Educational Bookshop di Gerusalemme Est. SCARICA il webinar
- NOTIZIE DAI TERRITORI OCCUPATI DI PALESTINA con MICHELE GIORGIO, corrispondente de Il Manifesto e direttore di Pagine Esteri. SCARICA il webinar
- BOICOTTARE TOCCA A NOI: COSA POSSIAMO FARE PER FERMARE IL GENOCIDIO con RAFFAELE SPIGA, BDS Italia. SCARICA il webinar
- DIRITTO ALL’ISTRUZIONE, L’EDUCAZIONE IN PALESTINA con EMILIA RAPPOCCIOLO, docente presso l’università di Bir Zeit. SCARICA il webinar
- MASAFER YATTA, LA RESISTENZA NON VIOLENTA NELLE COLLINE A SUD DI HEBRON con MARTINA VALENTE, Campagna Ponti e non Muri. SCARICA il webinar
- GAZA, UN GENOCIDIO IN DIRETTA, con GIUDITTA BRATTINI, volontaria di Gazzella Onlus. SCARICA il webinar
- I CAMPI PROFUGHI PALESTINESI IN LIBANO: MADE IN SHATILA con MARCO PAGLI, giornalista e scrittore. SCARICA il webinar
- PARLARE DI PALESTINA NELLE SCUOLE ITALIANE con PINA FIORETTI, SILVIA GALLO, CRISTINA METTO, Docenti Per Gaza. SCARICA il webinar
- ROMPERE IL SILENZIO, TESTIMONIANZE DI EX SOLDATI ISRAELIANI con BREAKING THE SILENCE, organizzazione israeliana. SCARICA il webinar
