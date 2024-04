Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite L’uccisione di Labib Dumaidi, 19 anni, arriva in un periodo di crescente violenza dei coloni in Cisgiordania.Un palestinese è stato ucciso quando un gruppo di coloni israeliani ha attaccato la città di Huwara, in un periodo di crescente violenza dei coloni in…