Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Il gabinetto israeliano vota all’unanimità la chiusura delle operazioni del network in Israele con effetto immediato.

Al Jazeera Media Network ha condannato la decisione del governo israeliano di chiudere le sue operazioni in Israele come un “atto criminale” e ha avvertito che la soppressione della libera stampa da parte del Paese “viola il diritto internazionale e umanitario”.

“Al Jazeera Media Network condanna e denuncia con forza questo atto criminale che viola i diritti umani e il diritto fondamentale all’accesso alle informazioni. Al Jazeera afferma il suo diritto di continuare a fornire notizie e informazioni al suo pubblico globale”, ha dichiarato domenica in un comunicato.

“La continua soppressione della stampa libera da parte di Israele, vista come uno sforzo per nascondere le sue azioni nella Striscia di Gaza, è in contrasto con il diritto internazionale e umanitario. Gli obiettivi diretti di Israele e l’uccisione di giornalisti, gli arresti, le intimidazioni e le minacce non dissuaderanno Al Jazeera dal suo impegno di copertura, mentre più di 140 giornalisti palestinesi sono stati uccisi dall’inizio della guerra a Gaza.

“Il network respinge con forza le accuse presentate dalle autorità israeliane che suggeriscono la violazione degli standard professionali dei media. Riafferma il suo incrollabile impegno nei confronti dei valori incarnati dal suo Codice etico”, ha dichiarato.

La dichiarazione arriva dopo che il gabinetto del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha votato all’unanimità per chiudere le operazioni di Al Jazeera in Israele, settimane dopo che il parlamento israeliano ha approvato una legge che consente la chiusura temporanea delle emittenti straniere considerate una minaccia per la sicurezza nazionale durante la guerra di mesi a Gaza.

Netanyahu ha annunciato la decisione su X, ex Twitter. “Il governo da me presieduto ha deciso all’unanimità: il canale di incitamento Al Jazeera sarà chiuso in Israele”, ha scritto in ebraico.

Il Ministro delle Comunicazioni israeliano Shlomo Karhi ha scritto su X di aver firmato gli ordini contro Al Jazeera, che avranno effetto immediato.

Karhi ha dichiarato di aver ordinato il sequestro delle apparecchiature di trasmissione di Al Jazeera “utilizzate per fornire i contenuti del canale”, tra cui apparecchiature di editing e routing, telecamere, microfoni, server e computer portatili, oltre ad apparecchiature di trasmissione wireless e alcuni telefoni cellulari.

Più tardi, domenica, la polizia ha fatto irruzione nei locali di Al Jazeera a Gerusalemme Est occupata e i fornitori di servizi satellitari e via cavo hanno tolto la trasmissione ad Al Jazeera.

Su alcuni provider satellitari sono apparsi messaggi al posto delle trasmissioni di Al Jazeera, tra cui messaggi con le parole “Yes” e “Hot”.

Il messaggio contrassegnato con “Sì” recita: “In conformità con la decisione del governo, le trasmissioni dell’emittente Al Jazeera sono state interrotte in Israele”.

La decisione di Israele inasprisce la lunga faida del Paese contro Al Jazeera. Rischia inoltre di acuire le tensioni con il Qatar, che finanzia il network mediatico, in un momento in cui Doha sta svolgendo un ruolo chiave negli sforzi di mediazione per fermare la guerra a Gaza.

Israele ha da tempo un rapporto difficile con Al Jazeera, accusandola di parzialità nei suoi confronti e di collaborazione con Hamas. Il network con sede in Qatar ha ripetutamente respinto le accuse.

Al Jazeera è uno dei pochi media internazionali ad essere rimasto a Gaza per tutta la durata della guerra, trasmettendo scene cruente di attacchi aerei e ospedali sovraffollati e accusando Israele di massacri.

Il mese scorso, Netanyahu aveva dichiarato che avrebbe “agito immediatamente per fermare” le operazioni di Al Jazeera in Israele, dopo che il Parlamento aveva approvato una legge che concede ai ministri senior il potere di chiudere le reti di informazione straniere considerate un rischio per la sicurezza.

“Al Jazeera ha danneggiato la sicurezza di Israele, ha partecipato attivamente al massacro del 7 ottobre e ha incitato contro i soldati israeliani”, aveva scritto Netanyahu su X.

Il network ha accusato Netanyahu di “incitamento”, ritenendo il leader israeliano “responsabile della sicurezza del suo staff e delle sedi del network in tutto il mondo, a seguito del suo incitamento e di questa falsa accusa in modo vergognoso”.

Zein Basravi di Al Jazeera, in collegamento da Ramallah, nella Cisgiordania occupata, ha dichiarato che il conflitto Palestina-Israele è “una delle ragioni principali per cui il nostro network esiste”.

“Quindi, avere i nostri giornalisti, le nostre operazioni, minacciate in questo modo… Sicuramente, la preoccupazione qui nella Cisgiordania occupata è che saremo i prossimi”, ha detto.

Atroce

I gruppi per la libertà di stampa hanno condannato la decisione di Israele di chiudere Al Jazeera.

Tim Dawson, vice segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti, ha dichiarato ad Al Jazeera da Londra che si tratta di “una decisione assolutamente retrograda e ridicola”.

“Chiudere i media, chiudere le stazioni televisive è una cosa che fanno i despoti”, ha detto.

“Israele si vanta di essere una democrazia e l’idea che possa semplicemente chiudere un’emittente internazionale di notevole reputazione e storia è atroce”, ha aggiunto Dawson.

Nour Odeh, analista politica, ha avvertito che altre organizzazioni mediatiche potrebbero essere prese di mira in futuro.

“La gente dovrebbe essere preoccupata”, ha dichiarato.

“Non si tratta solo di Al Jazeera… Penso che questo minacci molte organizzazioni. Forse anche alcune organizzazioni israeliane progressiste che hanno criticato la guerra”.