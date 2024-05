Quando vengono presi di mira i rifugi nelle scuole

Articolo pubblicato originariamente su We are not numbers e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Una famiglia si rifugiò nella Scuola del Kuwait, poi i bombardamenti israeliani distrussero quasi tutto. Eppure i sogni sopravvivono.

#TestimonianzeDaGaza Asma Abu Amra – 11 maggio 2024

Striscia di Gaza – In un piccolo angolo dell’Ospedale Al-Aqsa con meno di due metri di spazio, Zainab Al-Basiouni, 19 anni, sua sorella minore, Salwa, 5 anni, e sua madre sono sopravvissute a quello che avrebbe dovuto essere una morte certa.

Zainab si era rifugiata nella Scuola del Kuwait, dove pensava di essere al sicuro. “Sono stata sfollata da Beit-Hanoun alla scuola a causa dei pesanti bombardamenti intorno a noi”, ricorda.

Salwa ferita. Photo: Asma Abu Abra

Molti rifugi scolastici sono stati deliberatamente bombardati, inclusa la scuola dove si era rifugiata Zainab.

Il 20 novembre, l’esercito israeliano ha preso d’assalto il vicino Ospedale Indonesiano Al-Indandwasi e nel frattempo ha attaccato la scuola.

“Alle 4:30 del mattino, senza preavviso per l’evacuazione, l’esercito israeliano ha iniziato a sparare contro la scuola. Hanno colpito la nostra classe con due proiettili. Il primo ha colpito la luce e l’aula è diventata completamente buia”, spiega.

“Tutti hanno iniziato a urlare. Mi sentivo come se fossi in un film dell’orrore. Gli incendi hanno cominciato a divampare in classe con il secondo missile e mi sono nascosta in un angolo lì vicino”.

“Ho visto mio padre, Falah, e mio fratello maggiore, Mohamed, bruciare davanti ai miei occhi, e non ho potuto aiutarli”.

“Il fuoco ha iniziato a raggiungermi, e ho cominciato a gridare. Mi sono detta, ‘Nessuno mi sente piangere; Morirò'”.

A quel punto, Zainab ha visto improvvisamente la sua sorellina, Salwa, prendere fuoco.

“Saltai rapidamente fuori dal fuoco, prendendo mia sorella. Dopo di che, mi spinsi giù dal terzo piano e dalla finestra verso il cortile della scuola”.

Quando Zainab si è svegliata, ha scoperto che la sua spina dorsale era fratturata. Non era più in grado di muoversi. Le sue gambe presentavano ustioni di terzo grado e tutto il corpo di sua sorella Salwa era ustionato.

Si trovava all’Ospedale Al-Indanwasi, che era ancora sotto attacco, e lei e altre persone ferite sono state presto costrette a evacuare all’Ospedale Al-Aqsa, nel Sud.

“Ho trascorso tre giorni in ambulanza, viaggiando dal Nord al Sud di Gaza. Di solito ci vuole mezz’ora per arrivare. L’esercito israeliano ha fermato l’ambulanza sulla strada e costretto i medici a scaricare i pazienti e a lasciarci al sole”.

“Tutto accadeva mentre ero sdraiata, incapace di muovermi. L’ambulanza è stata fermata più di una volta durante il tragitto e cinque medici sono stati arrestati. Oltre a ciò, le strade erano dissestate, il che aggravava il dolore. Il viaggio era insopportabile”.

SOGNI IREALIZZABILI

Quando Zainab si è diplomata al liceo lo scorso luglio, aveva ricevuto un ottimo voto e conservava molti sogni.

“Ero al settimo cielo quando ho ricevuto un 31, alla fine dell’anno scolastico. Decisi di iscrivermi all’Università Islamica per specializzarmi in economia aziendale, perché amo la vita imprenditoriale”.

Il sogno di Zainab era quello di studiare all’Università Islamica e poi viaggiare all’estero, ma i suoi piani non potevano realizzarsi.

Nemmeno un mese dopo aver iniziato gli studi all’Università Islamica, gli israeliani la rasero al suolo.

“La distruzione della mia bellissima università mandò in frantumi tutti i miei sogni”.

Zainab aveva anche pianificato di fare domanda per programmi di studio all’estero. “Mio padre mi aveva preparato il passaporto. Inoltre, mio ​​fratello maggiore, Mohamed, 20 anni, ha completato tutte le procedure per il passaporto esattamente giovedì 5 ottobre, appena due giorni prima dell’inizio della guerra”.

“Ero così contenta quando i nostri passaporti furono pronti perché il mio sogno fin dall’infanzia è stato quello di studiare all’estero. Potevo viaggiare e realizzare il mio sogno di studiare fuori Gaza”.

“Purtroppo il mio passaporto è bruciato tra le fiamme della scuola. È bruciato, così come il mio cuore”.

“Mio fratello è morto bruciato, il mio passaporto è bruciato e mio padre, che mi aveva promesso che sarebbe stato con me ogni minuto del mio percorso universitario, è morto bruciato. La mia università è stata distrutta e non potevo più muovermi; Non mi è rimasto niente”.

“Le cose sono peggiorate quando il medico mi ha detto che non avrei potuto camminare e che avrei avuto bisogno di almeno tre mesi per guarire. Poi ho capito che tutti i miei sogni erano svaniti”.

STRETTO LEGAME PADRE-FIGLIA

“Mio padre era tutto per me. Tutte le scelte che ho fatto e le opportunità che avevo erano grazie a mio padre”.

Zainab si sente così orgogliosa di aver avuto un padre come lui.

“Il mio rapporto con mio padre era diverso da qualsiasi altro rapporto che ho visto tra una figlia e un padre”.

“Era la persona di cui mi fidavo di più. La mia sensazione più triste è che non potrò raccontargli tutto quello che mi è successo, dove sono andata e cosa ho fatto”.