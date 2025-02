KAIROS in Italia

Pax Christi Italia, con la Campagna Ponti e non Muri, accompagnerà una delegazione di Kairos Palestina, dal 18 al 23 febbraio 2025, a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Padova e Venezia. In questa pagina pubblicheremo le locandine di tutte le iniziative della delegazione di Kairos.

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA: Dalla tregua alla pace, ma senza patti contro i popoli

I COMPENENTI DELLA DELEGAZIONE DI KAIROS

Il movimento Kairos Palestina, nato quindici anni fa con l’omonimo storico Documento delle Chiese cristiane, vuol essere “una parola di fede, speranza e amore dal cuore della sofferenza palestinese”. Nelle prossime settimane mobiliterà istituzioni e gente comune in incontri e veglie, lezioni e conferenze, per dar voce alla tragica condizione di tutti i milioni di palestinesi, non solo a Gaza. Il Documento del 2009 “continua a risuonare profondamente nella vita di ogni palestinese, in particolare in quelli che hanno sopportato il peso di più di settant’anni di occupazione israeliana, apartheid e genocidio. E in questi giorni bui facciamo luce l’uno per l’altro. La resilienza cristiana consiste nel sopportare le difficoltà e agire in solidarietà con gli altri, indipendentemente dalla loro fede”.

Per contatti: kairosinitaly@gmail.com

Un momento di verità: una parola di fede, speranza e amore dal cuore delle sofferenze dei palestinesi (2009)

L’appello di Pasqua di Kairos Palestina (2024)