ASCOLTA i nostri webinar 2025 “In viaggio verso la Palestina”

Da luglio a novembre la campagna Ponti e non Muri di Pax Christi ha promosso e realizzato il ciclo di webinar “In viaggio verso la Palestina”, un percorso di (in)formazione che ha dato spazio alle voci di attivisti, difensori dei diritti umani, cittadini che lottano ogni giorno contro l’apartheid imposto da Israele e giornalisti che documentano e denunciano le violazioni dei diritti del popolo palestinese.

Non semplici incontri online, ma momenti di verità e testimonianza diretta: palestinesi che raccontano cosa significa vivere sotto occupazione, israeliani antisionisti che si oppongono alle politiche del proprio governo, attivisti impegnati nella resistenza civile, reporter indipendenti che ogni giorno informano il mondo su ciò che accade nella Palestina occupata.

“In viaggio verso la Palestina” ha voluto rompere il silenzio, contrastare la disinformazione e creare uno spazio di consapevolezza collettiva. Perché conoscere è il primo passo per scegliere da che parte stare.

Per chi non ha potuto partecipare in diretta, o desidera riascoltare gli interventi, sono disponibili le registrazioni audio in formato MP3 di tutti i webinar. Un archivio di voci, analisi e testimonianze che continuano a parlare, informare e mobilitare.

Il viaggio non si ferma.