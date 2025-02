KAIROS PALESTINA IN ITALIA dal 17 al 23 Febbraio 2025

Inizia a Napoli, il 17 febbraio 2025, la visita in Italia della delegazione di Kairos Palestina, accompagnata dalla Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi Italia.

Sono previsti – tra il 17 sera e il 23 febbraio – diversi incontri pubblici nelle città di Roma, Firenze, Bologna, Padova e Venezia, oltre che Napoli.

Un genocidio in corso a Gaza e nella Palestina, un grido di dolore da parte della popolazione locale vittima di un’occupazione e colonizzazione decennale delle sue terre e deprivata di ogni diritto; un appello accorato di preghiera e di impegno, “una parola di verità, fede, speranza e nonviolenza” raccolto e rilanciato da tredici confessioni cristiane di Terrasana che, nel 2009, hanno firmato lo storico appello “Kairos Palestine: A Moment of Truth”.

Saranno presenti in Italia il pastore e teologo cristiano palestinese Munther Isaac, Preside del Bethlehem Bible College e direttore del ciclo di conferenze Christ at the Checkpoint; Rifat Kassis, attivista nella lotta nonviolenta palestinese, coautore del documento Kairos Palestine e coordinatore della coalizione Global Kairos for Justice e l’avvocata Sahar Francis, direttrice dell’associazione per i diritti umani dei prigionieri ADAMEER di Ramallah.

Si allega il programma degli appuntamenti previsti.

Il documento del 2009, il programma dettagliato e altri materiali utili sono pubblicati nel sito: https://bocchescucite.org/delegazione-di-kairos-in-italia-dal-18-al-23-febbraio-2025/

Per interviste: kairosinitaly@gmail.com – 080.3953507

Per i giornalisti: Riccardo Michelucci, 347.9508356