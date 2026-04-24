Preghiere dalla Palestina: LIBERA IL POPOLO CHE RESISTE AL MALE

Siamo immersi nella morte, Signore. Israele dice al popolo palestinese: Voi qui non avete il diritto di esistere. E noi palestinesi rispondiamo: siamo a casa nostra, nel nostro Paese e sulla nostra terra. E intanto continuano le incursioni dell’esercito e gli attacchi dei coloni. E ancora case che vengono demolite, persone costrette ad abbandonare i loro villaggi e migliaia di prigionieri di cui nessuno parla. E a Gaza? Lo sterminio continua mentre si ripete che la guerra sarebbe finita. Israele ha attaccato l’Iran e la guerra si diffonde ovunque. Siamo immersi nella morte, Signore.

“O Dio liberami dall’uomo ingannevole e perfido” (Salmo 42,1)

Signore, concedici la giustizia su questa terra: tu l’hai resa santa ma gli uomini l’hanno ridotta in cenere perché diventasse inabitabile.

Tu hai amato tutti e alcuni si sono impossessati di tutto, usando il nome tuo e le tue Sante Scritture, per opprimerci.

Liberaci dalla violenza senza limiti di chi ci vuole distruggere.

Giudica i condottieri spietati di questa guerra che i grandi fingono di non volere e non vogliono fermare.

Signore, metti fine alle loro presunzioni. Libera il nostro popolo che resiste al male della loro prepotenza. Signore, abbi pietà.

Liberaci dalla sete di sangue dei signori della guerra.

Uno di loro dice di credere in te e di sterminare in tuo nome, ma quel che dice è il contrario della tua legge e del tuo amore. I signori della guerra vogliono ancora più morti.

Signore, la resistenza del nostro popolo è messa alla prova. Abbiamo il cuore spezzato, la guerra si allarga e i cuori diventano disumani.

Libera i cuori di tutti perché ritornino all’umanità.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 24 Aprile 2026

Tutte le preghiere sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org