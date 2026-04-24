Preghiere dalla Palestina: LIBERA IL POPOLO CHE RESISTE AL MALE

Siamo immersi nella morte, Signore. Israele dice al popolo palestinese: Voi qui non avete il diritto di esistere. E noi palestinesi rispondiamo: siamo a casa nostra, nel nostro Paese e sulla nostra terra. E intanto continuano le incursioni dell’esercito e gli attacchi dei coloni. E ancora case che vengono demolite, persone costrette ad abbandonare i loro villaggi e migliaia di prigionieri di cui nessuno parla. E a Gaza? Lo sterminio continua mentre si ripete che la guerra sarebbe finita. Israele ha attaccato l’Iran e la guerra si diffonde ovunque. Siamo immersi nella morte, Signore.
“O Dio liberami dall’uomo ingannevole e perfido” (Salmo 42,1)
Signore, concedici la giustizia su questa terra: tu l’hai resa santa ma gli uomini l’hanno ridotta in cenere perché diventasse inabitabile.
Tu hai amato tutti e alcuni si sono impossessati di tutto, usando il nome tuo e le tue Sante Scritture, per opprimerci.
Liberaci dalla violenza senza limiti di chi ci vuole distruggere.
Giudica i condottieri spietati di questa guerra che i grandi fingono di non volere e non vogliono fermare.
Signore, metti fine alle loro presunzioni. Libera il nostro popolo che resiste al male della loro prepotenza. Signore, abbi pietà.
Liberaci dalla sete di sangue dei signori della guerra.
Uno di loro dice di credere in te e di sterminare in tuo nome, ma quel che dice è il contrario della tua legge e del tuo amore. I signori della guerra vogliono ancora più morti.
Signore, la resistenza del nostro popolo è messa alla prova. Abbiamo il cuore spezzato, la guerra si allarga e i cuori diventano disumani.
Libera i cuori di tutti perché ritornino all’umanità.
Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 24 Aprile 2026
Tutte le preghiere sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie