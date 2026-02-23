lunedì, Febbraio 23, 2026

Campagna liberazione Barghouti

La campagna Ponti e non muri è tra le realtà sostenitrici della campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi

Liberate Marwan

Marwan Barghouti è stato ingiustamente imprigionato da Israele per oltre due decenni, condannato in un processo da un tribunale che non riconosceva.

Nonostante la sua detenzione, sondaggio dopo sondaggio dimostra di essere il leader più popolare della Palestina. Un potente simbolo di unità e da tempo sostenitore della libertà e della dignità del popolo palestinese.

Per maggiori informazioni sulla campagna di liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi 

Il sito ufficiale della campagna FreeMarwan

 

Chiedi la libertà per Marwan Barghouti – Agisci ora

Insieme possiamo rompere il silenzio imposto da Israele su Marwan.

 1) Organizzati per liberare Marwan e tutti i prigionieri politici palestinesi:
Se desideri organizzare un gruppo in solidarietà con Marwan, scarica il Kitdegli attivisti.

2) Esorta i tuoi rappresentanti eletti a firmare la dichiarazione qui sotto.

