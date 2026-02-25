mercoledì, Febbraio 25, 2026

campagna Marwan Barghouti

Campagna liberazione Barghouti

Amministratore01 mins

La campagna Ponti e non muri è tra le realtà sostenitrici della campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi Liberate Marwan Marwan Barghouti è stato ingiustamente imprigionato da Israele per oltre due decenni, condannato in un processo da un tribunale che non riconosceva. Nonostante la sua detenzione, sondaggio dopo…

