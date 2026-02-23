La campagna Ponti e non Muri di Pax Christi è tra le realtà promotrici di Faz’a, una campagna guidata da una coalizione di gruppi e associazioni palestinesi il cui scopo è dare protezione ai civili palestinesi garantendo nelle aree più a rischio la presenza di volontari internazionali incaricati di monitorare, documentare e denunciare violenze e violazioni dei diritti umani.
La campagna cerca attiviste e attivisti per un periodo in Palestina. Per info faz3a.italia@gmail.com
Il sito ufficiale di Fa’za è https://www.defendpalestine.org/it/about
CHI SIAMO
“Faz3a” (pronuncia Faz’a) è un termine colloquiale che indica l’incoraggiamento e l’aiuto diretto fornito a qualcuno nel momento del bisogno. Sostenere in massa le comunità di fronte a minacce esterne è una tradizione palestinese consolidata.
Mentre è in corso un genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo un picco senza precedenti di attacchi violenti e abusi perpetrati sia dai coloni israeliani che dall’esercito, che spesso operano insieme. La campagna “Faz3a” è un’iniziativa a guida palestinese nata per rispondere all’estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze. E’ un’iniziativa basata e sostenuta dalla società civile palestinese in Cisgiordania proveniente da ogni spettro politico.
LA NOSTRA MISSIONE
- Costruire una solida rete internazionale con ampia capacità di azione ed efficacia.
- Mobilitare una presenza di massa internazionale sul territorio, fornendo protezione diretta ai palestinesi, sotto la guida palestinese.
- Costruire, riabilitare e rinforzare la capacità palestinese di sumud (attaccamento alla terra) e riconquistare il terreno che è andato perduto a causa della violenza israeliana, nel senso più letterale del termine.
Struttura
La campagna è organizzata da una coalizione a-partitica di attivist* palestinesi di lungo corso, giovani attivist*, studenti e altre soggettività a livello nazionale in Cisgiordania; ha gruppi di coordinamento locali là dove il lavoro di protezione è già stato organizzato in precedenza. E’ impegnata a costruire sulle basi dell’esperienza passata di organizzazione e mobilitazione, ma intende trovare nuove forme di contrasto alla crescita esponenziale della violenza israeliana. Questa violenza, compiuta in totale impunità, è aumentata diventando un pilastro centrale delle politiche israeliane di colonialismo di insediamento, ed è oggi una minaccia reale per le comunità palestinesi in Cisgiordania. Dal 7 ottobre 2023, questa violenza è stata la causa diretta di molte vittime e della pulizia etnica di almeno 18 comunità palestinesi in Cisgiordania.
“Faz3a” è basata sulla consapevolezza che in questa situazione i palestinesi hanno bisogno di sostegno internazionale e protezione civile, e che la società civile internazionale abbia il dovere di agire. “Faz3a” non è un’organizzazione caritatevole. La nostra campagna è radicata nella consapevolezza che costruire movimenti – sia palestinesi che internazionali – sia essenziale in questa fase di devastazione.
UNISCITI A NOI IN PALESTINA
Ora più che mai, la solidarietà internazionale, qui sul territorio, è essenziale perché la popolazione palestinese della Cisgiordania sia in grado di affrontare la violenza israeliana. Unisciti a noi!
