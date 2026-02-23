La campagna Ponti e non Muri di Pax Christi è tra le realtà promotrici di Faz’a, una campagna guidata da una coalizione di gruppi e associazioni palestinesi il cui scopo è dare protezione ai civili palestinesi garantendo nelle aree più a rischio la presenza di volontari internazionali incaricati di monitorare, documentare e denunciare violenze e violazioni dei diritti umani.

La campagna cerca attiviste e attivisti per un periodo in Palestina. Per info faz3a.italia@gmail.com

Il sito ufficiale di Fa’za è https://www.defendpalestine.org/it/about

“Faz3a” (pronuncia Faz’a) è un termine colloquiale che indica l’incoraggiamento e l’aiuto diretto fornito a qualcuno nel momento del bisogno. Sostenere in massa le comunità di fronte a minacce esterne è una tradizione palestinese consolidata.

Mentre è in corso un genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo un picco senza precedenti di attacchi violenti e abusi perpetrati sia dai coloni israeliani che dall’esercito, che spesso operano insieme. La campagna “Faz3a” è un’iniziativa a guida palestinese nata per rispondere all’estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze. E’ un’iniziativa basata e sostenuta dalla società civile palestinese in Cisgiordania proveniente da ogni spettro politico.

LA NOSTRA MISSIONE

Costruire una solida rete internazionale con ampia capacità di azione ed efficacia.

Mobilitare una presenza di massa internazionale sul territorio, fornendo protezione diretta ai palestinesi, sotto la guida palestinese.

Costruire, riabilitare e rinforzare la capacità palestinese di sumud (attaccamento alla terra) e riconquistare il terreno che è andato perduto a causa della violenza israeliana, nel senso più letterale del termine.

Struttura

La campagna è organizzata da una coalizione a-partitica di attivist* palestinesi di lungo corso, giovani attivist*, studenti e altre soggettività a livello nazionale in Cisgiordania; ha gruppi di coordinamento locali là dove il lavoro di protezione è già stato organizzato in precedenza. E’ impegnata a costruire sulle basi dell’esperienza passata di organizzazione e mobilitazione, ma intende trovare nuove forme di contrasto alla crescita esponenziale della violenza israeliana. Questa violenza, compiuta in totale impunità, è aumentata diventando un pilastro centrale delle politiche israeliane di colonialismo di insediamento, ed è oggi una minaccia reale per le comunità palestinesi in Cisgiordania. Dal 7 ottobre 2023, questa violenza è stata la causa diretta di molte vittime e della pulizia etnica di almeno 18 comunità palestinesi in Cisgiordania.

“Faz3a” è basata sulla consapevolezza che in questa situazione i palestinesi hanno bisogno di sostegno internazionale e protezione civile, e che la società civile internazionale abbia il dovere di agire. “Faz3a” non è un’organizzazione caritatevole. La nostra campagna è radicata nella consapevolezza che costruire movimenti – sia palestinesi che internazionali – sia essenziale in questa fase di devastazione.

UNISCITI A NOI IN PALESTINA

Ora più che mai, la solidarietà internazionale, qui sul territorio, è essenziale perché la popolazione palestinese della Cisgiordania sia in grado di affrontare la violenza israeliana. Unisciti a noi!