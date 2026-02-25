campagna Faz’a

mercoledì, Febbraio 25, 2026

La campagna Faz3a

Amministratore03 mins

La campagna Ponti e non Muri di Pax Christi è tra le realtà promotrici di Faz’a, una campagna guidata da una coalizione di gruppi e associazioni palestinesi il cui scopo è dare protezione ai civili palestinesi garantendo nelle aree più a rischio la presenza di volontari internazionali incaricati di monitorare, documentare e denunciare violenze e…

