Giornata ONU 2026

SAVE THE DATE | VENEZIA | 26–30 NOVEMBRE 2026
In occasione della Giornata ONU di solidarietà con il popolo palestinese, Venezia ospiterà cinque giorni di incontri, cinema, spettacoli e musica dalla Palestina.
Cinque giorni per ascoltare, conoscere, discutere.
Cinque giorni per dare spazio alle voci palestinesi, alla cultura, alla memoria e alla resistenza.
📅 26–30 novembre 2026
📍 Venezia
Il programma completo sarà pubblicato nelle prossime settimane
giornataonu@gmail.com
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