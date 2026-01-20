Febbraio 2, 2026

Preghiere dalla Palestina: umiliazione, vergogna, angoscia

Anno 2026. Non è mai cessata questa che non è una guerra ma una dichiarata volontà di sterminio del nostro popolo palestinese. Il 9 Ottobre 2025 avrebbe dovuto esserci un cessate il fuoco ma si continua a bombardare e attaccare. Si manifesta la volontà di non fermare il massacro e di proseguire con il genocidio. Nel frattempo, in Cisgiordania, i militari e i coloni attaccano e demoliscono ovunque, nella totale impunità.

“Nell’angoscia ho invocato il Signore: il mio grido è giunto al suo orecchio” (Sal 17, 7-8)

Siamo nell’angoscia, Signore. Stremati da più di due anni di carneficina, il passato di una Nakba ininterrotta ci inquieta. Ma è il presente della violenza dei coloni in Cisgiordania e il futuro sulle macerie di Gaza che ci angosciano.

Abbi pietà, Signore, di noi che siamo nell’angoscia.

Sfiniti dallo sterminio che mai si è fermato, assistiamo ad uno spettacolo che offende la memoria delle migliaia di palestinesi uccisi.

Che umiliazione, Signore: noi piangiamo più di settantamila fratelli e sorelle uccise dalle loro bombe e facciamo i funerali di neonati che muoiono di freddo e fame tra le braccia delle loro madri e loro parlano di un comitato per fare affari.

Signore, dirigi i loro passi verso la giustizia.

Che vergogna, Signore: convocano ricchi e potenti investitori immobiliari non per ricostruire le nostre città, scuole, ospedali e luoghi di culto ma per gestire i loro piani e tenere Gaza ancora una volta sotto il loro controllo assoluto.

Signore, dirigi i loro passi verso l’umanità.

Che affronto, Signore: i Paesi del mondo vedono questa nuova forma di occupazione della nostra terra e tacciono. Partecipano alla spartizione delle nostre ricchezze e si schierano con chi ci ha distrutto.

Signore, dirigi i passi di tutti verso la pace. E finisca presto questa tragedia della tua Terra santa.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 20 Gennaio 2026

