Liberiamo il dottor Abu Safiya

Pubblicato originariamente su Avaaz
Ai leader degli Stati Uniti e Gran Bretagna e a tutti i rappresentanti di governo presenti al vertice di Sharm El-Sheikh per il cessate il fuoco a Gaza:
“Vi chiediamo di fare tutto il possibile per liberare il dottor Hussam Abu Safiya e tutto il personale medico illegalmente detenuto nelle carceri israeliane, in violazione del diritto umanitario internazionale. Viste le numerose prove di tortura nelle carceri, siamo estremamente preoccupati per la loro incolumità. Gaza non può rimettersi in piedi senza i suoi medici, infermieri e operatori sanitari: liberateli subito!”
Hanno ucciso suo figlio. Hanno bombardato il suo ospedale. Hanno bloccato i medicinali che usava per alleviare il dolore dei bambini feriti. Eppure lui non ha mai smesso di salvare vite, finché Israele non lo ha catturato e probabilmente torturato.Al momento lui ed altri 94 medici, molti dei quali sequestrati mentre assistevano i loro pazienti, sono detenuti illegalmente. Sembra che cinque di loro siano già morti dietro le sbarre, mentre gli altri stanno subendo aggressioni e pestaggi.Mentre i leader globali si concentrano sul cessate il fuoco, medici di tutto il mondo si stanno mobilitando per chiedere la liberazione dei loro coraggiosi colleghi, così che possano continuare a salvare migliaia di bambini feriti a Gaza.
Uniamoci a loro: firma per chiedere la liberazione del dottor Abu Safiya e dei suoi colleghi, esempi viventi di cosa significa umanità. Aiutaci a riportarli a casa dalle loro famiglie.
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie