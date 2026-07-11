PELLEGRINAGGIO DI GIUSTIZIA

8-15 SETTEMBRE 2026

Andiamo in Palestina per incontrare le pietre vive di una terra ferita, in un tempo storico segnato da grandi difficoltà. Il nostro pellegrinaggio vuole essere un gesto di vicinanza e solidarietà verso un popolo che, nonostante le avversità, continua a credere e a lottare pacificamente per un futuro di libertà e autodeterminazione.

Teniamo presente che, vista la situazione incerta, potrebbe rendersi necessario apportare modifiche significative al programma, sia a ridosso della partenza sia durante il viaggio, per la nostra sicurezza e quella dei nostri amici palestinesi. E’ quindi importante riporre fiducia nella scelta che, strada facendo, potremmo essere chiamati a fare.

Inizieremo il nostro pellegrinaggio a Betlemme, per poi proseguire verso la Valle del Giordano, Ramallah, Gerusalemme e Taybeh. Pernotteremo e ceneremo presso strutture di accoglienza per pellegrini. Un pullman privato ci condurrà in tutte le tappe.

Il programma dettagliato sarà diffuso più avanti.

COSTO : € 1200 (escluso volo)

La quota include: tutti i pernottamenti, i pasti, i trasporti, le guide, un contributo di solidarietà per le realtà palestinesi che incontreremo

La quota non include: i voli di andata e ritorno, l’assicurazione sanitaria obbligatoria (circa € 80), autorizzazione ETA-IL (circa € 7), ogni spesa personale extra

VOLI DI RIFERIMENTO : ROMA – TEL AVIV con ITA AIRWAYS, h 9:10 – 13:30

TEL AVIV – ROMA con ITA AIRWAYS, h 14:30 – 17:15

VOLI ALTERNATIVI POSSIBILI:

SE IN ARRIVO A TEL AVIV PRIMA DEL VOLO DI RIFERIMENTO: ATTESA E SPOSTAMENTO IN BUS VERSO GERUSALEMME CON CHI ARRIVERA’ CON IL VOLO DI RIFERIMENTO

SE IN ARRIVO DOPO IL VOLO DI RIFERIMENTO: TRASPORTO AUTONOMO DA TEL AVIV A GERUSALEMME (MEZZI PUBBLICI/TAXI)

SE IN ARRIVO IL 7 SETTEMBRE: PRENOTAZIONE AUTONOMA DI TRASPORTO E PERNOTTAMENTO

– Attenzione – Verificare quanto prima di avere il passaporto NON in scadenza: l’entrata in Israele è possibile solamente con un passaporto che abbia ALMENO 6 mesi di validità residua dal momento di arrivo a Tel Aviv

(per intendersi: il documento non deve scadere prima di aprile/maggio 2027)

Per info: scrivere ESCLUSIVAMENTE a pellegrinaggiinterrasanta@gmail.com

Per iscriversi: compilare il modulo a questo LINK e verrete ricontattati. Iscrizioni entro il 31 luglio 2026