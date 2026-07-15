PREGHIERE DALLA PALESTINA: Montagne portate pace

Restiamo in una situazione di morte, Signore. Israele dice al popolo palestinese: voi qui non avete il diritto di esistere. E noi palestinesi rispondiamo: siamo a casa nostra, nel nostro Paese e sulla nostra terra. E intanto continuano le incursioni dell’esercito e gli attacchi dei coloni. E ancora tanti morti, case che vengono demolite, persone costrette ad abbandonare i loro villaggi e migliaia di prigionieri di cui nessuno parla. E a Gaza? Lo sterminio continua, mentre si ripete che la guerra sarebbe finita. Israele ha attaccato l’Iran e il 15 giugno è stato firmato un trattato di pace con l’Iran ma il Libano meridionale non c’è nel trattato, né Gaza, né i coloni che stanno devastando in casa nostra.

«Montagne, portate la pace al popolo! Colline, portate la giustizia!» (Salmo 71,3).

Sono anni e anni, Signore che, oppressi e abbandonati alla distruzione, ti supplichiamo: facci uscire tu da questa fossa di morte in cui il genocidio ha trascinato tutto il nostro popolo.

Anche il salmista non sa più a chi chiedere aiuto. Ti abbiamo gridato: “Salvaci, Signore!” Ma stiamo morendo. Continuano ad uccidere palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Tutta la nostra terra è stata coinvolta dal piano di distruzione del popolo palestinese. Signore pietà

La nostra terra è un cimitero di morte: salvaci!

Signore, concedi la giustizia a questa terra: tu l’hai resa santa, ma gli uomini l’hanno ridotta in cenere perché diventasse inabitabile.

Tutte le nostre colline della Cisgiordania sono state occupate, le distese dei nostri ulivi vengono incendiate dai coloni, le città e i villaggi di Gaza sono stati rasi al suolo e le strade non ci sono più.

La tua Terra santa è nelle mani di chi non vuole la pace: soccorrici! Non ci resta che allargare la supplica a tutta la creazione:

Possa la tua creazione, Signore, portarci pace e giustizia.

Possano gli uccelli del cielo cantare la tua misericordia e la liberazione della Terra santa.

Possano i gigli del campo annunciare la tua giustizia tra i popoli che la abitano.

Possano le acque del Giordano, il fiume della Palestina dove anche tu sei stato battezzato, lavare il fiume di sangue del massacro di migliaia di bambini palestinesi. Io con loro ti supplico: “Salvami o Dio: le acque salgono fino alla mia gola!” (Sal 68,2). Abbi pietà.*

“Montagne, portate la pace al popolo! Colline, portate la giustizia!»

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme.

Tutte le preghiere sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org

Le Nazioni Unite hanno denunciato un aumento degli attacchi dei coloni contro le comunità rurali e le infrastrutture idriche per la gente e i pascoli nella Valle del Giordano. (OCHA 15 maggio 2026)