(D)istruzione a Gaza: una mostra fotografica di Dahman Eyad

Un racconto attraverso gli scatti di Dahman Eyad di scuole colpite e distrutte dai bombardamenti, la frattura profonda tra il diritto all’istruzione e la realtà di uno sterminio sistematico che ha pianificato la distruzione del 90% di tutte le scuole della Striscia di Gaza e lo smantellamento dell’intero sistema educativo palestinese. Le fotografie testimoniano non solo la perdita di edifici, ma anche quella di spazi di crescita, di sogni e di futuro per migliaia di bambini e ragazzi. Un viaggio visivo che invita a riflettere su quanto fragile e prezioso sia il diritto universale all’educazione.

Sono a carico dell’Ente organizzatore le sole spese di trasporto e di allestimento.

È possibile richiedere la mostra fotografica scrivendo una mail a: mostra.d.istruzione25@gmail.com