Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Yousra Samir Imran

The New Arab incontra: il famoso attore e artista palestinese Adam Bakri parla di come realizza i suoi film in un contesto di genocidio e di come porta avanti l’eredità di suo padre.

Per l’attore palestinese Adam Bakri, l’Eid di marzo è stato un momento difficile. È stato il suo primo Eid senza suo padre, il leggendario attore Mohammad Bakri, scomparso purtroppo nel dicembre 2025 all’età di 72 anni.

La sua scomparsa è avvenuta proprio mentre Adam, suo fratello, l’attore Saleh Bakri, e il loro defunto padre avrebbero dovuto essere impegnati nella campagna promozionale del loro ultimo film, All That’s Left of You (Watermelon Pictures). Il film vedeva Mohammad e i suoi due figli lavorare insieme, raccontando la storia di tre generazioni di una famiglia palestinese.

In questo dramma multigenerazionale, uscito in alcune sale cinematografiche a febbraio, Adam interpretava Sharif, proprietario di un aranceto e poeta, mentre il suo defunto padre, Mohammad, interpretava Sharif da anziano.

La storia abbraccia 75 anni di storia palestinese, dalla Nakba del 1948 fino ai primi anni 2020.

La co-protagonista Cherien Dabis, della commedia Netflix Mo, è la regista, sceneggiatrice e produttrice del film, insieme agli attori hollywoodiani e produttori esecutivi Mark Ruffalo e Javier Bardem.

Le riprese del film avrebbero dovuto iniziare in Cisgiordania nell’ottobre 2023, ma quando, dopo il 7 ottobre, è iniziato il genocidio perpetrato da Israele, l’intera troupe ha dovuto trasferirsi in fretta a Cipro.

I set hanno dovuto essere ricostruiti e il film è stato infine girato a Cipro, in Grecia e in Giordania.

Tra le location delle riprese figuravano un campo profughi palestinese nel nord della Giordania e un ex campo di concentramento a Cipro, dove negli anni ’50 erano imprigionati i resistenti ciprioti contro gli inglesi e dove negli anni ’40 erano detenuti gli immigrati ebrei diretti in Palestina.

Adam racconta a The New Arab che il film è il primo del suo genere a rappresentare la Nakba del 1948 su così vasta scala, rendendolo l’opera più importante che abbia mai realizzato.

Nel film, il giovane Sharif viene cacciato dalla sua casa e dai suoi aranceti durante la Nakba e trascorre un anno in un campo di prigionia.

“Lavorare al fianco di mio padre in questo progetto è stato per me l’aspetto più prezioso del film”, racconta Adam a The New Arab.

“Era da tantissimo tempo che volevamo lavorare insieme. Tornare indietro nel tempo per raccontare la storia della Nakba era la cosa più importante per me, perché nel cinema palestinese, e in quello arabo in generale, non sono stati realizzati molti film in costume. La storia della nostra Nakba non è stata raccontata abbastanza”, aggiunge.

“Tornare indietro nel tempo per raccontarla e interpretare il ruolo di mio padre da giovane è stato molto emozionante per me. Sento davvero che abbiamo fatto qualcosa di importante per la storia palestinese. Speriamo che questo sia l’inizio di altri film che raccontino le storie palestinesi fin dai loro inizi.”

Arte, attivismo e casa

Adam è sempre stato molto selettivo nella scelta dei ruoli. Dopo essersi fatto notare nel ruolo di un combattente della resistenza palestinese in *Omar* (2013), ha recitato nel film del 2016 tratto dal romanzo di Kurban Said del 1937 *Ali e Nino*, in cui interpreta un uomo musulmano azero che si innamora di una donna georgiana cristiana.

Nei panni di Yasar Gun, è il tenero e premuroso marito curdo di Keira Knightley nel dramma del 2019 Official Secrets. È riuscito a interpretare l’uomo mediorientale amorevole, romantico e affettuoso che raramente viene rappresentato al cinema.

«Mi sono reso conto fin da subito della questione dei ruoli e ho deciso di non stare al gioco», racconta a The New Arab.

«Penso che dovrebbero esserci più protagonisti teneri, affettuosi, belli e romantici provenienti dal mondo arabo».

Artista, attore, poeta e romantico dichiarato, Adam racconta che, sebbene la Palestina sia diventata il fulcro di gran parte del suo lavoro creativo, non è sempre stato così.

Racconta che in gioventù aveva voluto fuggire dalla pesante responsabilità di rappresentare la Palestina, trasferendosi a New York per studiare recitazione, dove ha vissuto negli ultimi vent’anni.

Ma il genocidio perpetrato da Israele a Gaza ha cambiato la sua prospettiva su tutto. La casa, dice, è dove si trova la sua famiglia, ma lui sarà sempre profondamente legato alla Palestina.

“Crescere nella mia famiglia, prendere decisioni consapevoli come essere umano e come artista, e cosa significhi essere palestinese era una questione che veniva sempre messa sul tavolo”, afferma.

“Per tantissimo tempo ho desiderato vivere una vita normale. Ma col passare del tempo ho capito che non potrò davvero vivere una vita normale finché la Palestina non sarà libera.”

Aggiunge: “La mia casa è dove si trova mia moglie, dove si trova la mia famiglia, ma sono profondamente legato alla Palestina come luogo, geograficamente, fisicamente ed emotivamente. La adoro. Amo la sua natura. Amo l’aria che respiro lì. È diversa. La mia casa è la Palestina sotto tanti aspetti diversi.

“Il genocidio mi ha aiutato a vedere le cose più chiaramente. Ora i confini sono più netti. Le priorità sono più chiare. Mi interessano le storie che racconto, e ciò che dico come artista palestinese è molto importante.”

Genocidio, dolore e il potere della narrazione

Poco dopo l’uscita di *All That’s Left Of You*, Adam ha iniziato le riprese di *Ashab Al-Ard* (I proprietari della terra), una serie drammatica egiziana in 15 puntate sul genocidio a Gaza, che, com’era prevedibile, ha suscitato critiche da parte di Israele per la sua cruda rappresentazione della portata enorme della distruzione e della sofferenza.

La serie, trasmessa da diversi canali televisivi egiziani durante il Ramadan, vedeva protagonisti l’attrice egiziana Menna Shalaby nei panni di una dottoressa volontaria presso il più grande ospedale di Gaza e l’attore giordano Eyad Nassar in quelli di un palestinese che cerca di salvare suo nipote.

Nella serie, Adam interpretava il fratello di Nassar, il fotoreporter Majd. Dopo tre settimane di riprese, il padre di Adam è venuto a mancare.

“È stato molto difficile per me”, racconta Adam.

“È impossibile rappresentare un genocidio. È impossibile comprendere appieno ciò che un essere umano può affrontare in una situazione del genere. Ci abbiamo provato, e mi sentivo a disagio durante le riprese di questa serie perché volevo assicurarmi di renderle giustizia. Ero così consapevole del fatto che stavo recitando in una serie sul genocidio”, continua.

“L’aspetto emotivo di ciò che stavamo facendo era intenso”, continua. “Il caos, il peso che sentivo e il dolore per la scomparsa di mio padre, ho incanalato tutto questo nella mia recitazione. La reazione della gente a Gaza è stata in realtà straordinariamente positiva. Il commento che ci è stato fatto più spesso è stato che la serie ha permesso loro di provare ciò che non si erano concessi di provare mentre il genocidio era in corso. Sono davvero orgoglioso di questa serie.”

Oltre alla recitazione, Adam è anche un appassionato artista.

All’inizio la pittura era solo un hobby, ma ora afferma di prenderla molto più sul serio.

Recentemente ha esposto il suo dipinto «Gaza» alla Majarrah del Cairo: è stata la sua prima partecipazione a una mostra ufficiale.

«Cercavo di rappresentare cosa significhi sopravvivere a un genocidio», spiega.

«Cosa resta dell’innocenza dell’infanzia? Cosa resta dello spirito umano? Mi ponevo tutte queste domande e volevo trasmettere un significato attraverso il volto di questa bambola mezzo sfigurata.»

“Ho preso la tela più grande che sono riuscito a trovare, perché sentivo che anche le dimensioni fossero una parte importante del dipinto, e l’ho realizzato da un’angolazione bassa per conferirgli maggiore forza. La bambola rappresenta l’innocenza e l’infanzia rubate. Ci sono piccoli dettagli come un proiettile in bocca, e nei suoi occhi si possono vedere la distruzione e il fumo.”

Chiunque abbia perso un genitore o una persona cara sa che il dolore non è lineare, e mentre All That’s Left Of You fa il suo ingresso sulle piattaforme di streaming negli Stati Uniti, Adam ha riflettuto sull’eredità di suo padre, il cui ricordo spera vivrà attraverso lui e i suoi fratelli.

“È iniziato già prima che se ne andasse, e lui lo sa; glielo abbiamo detto”, racconta Adam a The New Arab.

“L’integrità artistica che possedeva e l’integrità che aveva in generale come essere umano nei confronti della sua causa sono profondamente ispiratrici. Spero di essere all’altezza di questo”, aggiunge.

“Inshallah, porteremo avanti la sua eredità e rimarremo sempre fedeli a chi siamo e a chi lui e nostra madre ci hanno insegnato ad essere. Siamo stati cresciuti pensando agli altri come parte della nostra vita e non separati da essa, in particolare agli altri palestinesi. Sono fortunata per questo, Alhamdulillah.”

Yousra Samir Imran è una scrittrice e autrice britannico-egiziana che vive nello Yorkshire. È autrice di Hijab and Red Lipstick, pubblicato da Hashtag Press